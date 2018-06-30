Почему от Трампа уходят дипломаты?

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Американский посол в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший уходит в отставку из-за высказываний президента Дональда Трампа.

Об этом решении дипломат сообщил в соцсети Facebook.

Он пояснил, что президент США резко критикует европейских союзников по НАТО.

"Для президента говорить, что ЕС "создали для того, чтобы использовать США и нападать на нашу казну ", или что "НАТО - это так же плохо, как и НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле)", - не только неверно, но и доказывает мне, что пришло время уйти", - написал Джеймс Мелвилл.

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Ранее другие американские дипломаты также уходили из-за несогласия с президентом. В частности, в январе уволился посол США в Панаме Джон Фили, который заявил, что не может работать с Трампом.

Несколько месяцев назад ушла в отставку Элизабет Шакелфорд, которая работала в столице Кении для миссии США в Сомали. В письме Рексу Тиллерсону, который тогда был госсекретарем, она жаловалась. что права человека перестали быть приоритетом для американского руководства, пишет Foreign Policy.

Джеймс Мелвилл - профессиональный дипломат, который возглавил посольство в Таллинне в 2015 году. Его назначил еще президент Барак Обама.

До этого он занимал высокие дипломатические должности в нескольких европейских странах.

Представитель госдепа подтвердил его отставку.

Дональд Трамп вновь выступил с критикой в ​​адрес НАТО. На пути из Вашингтона в свой частный гольф-клуб в Нью-Джерси он сказал журналистам, что Германия, Испания и Франция должны увеличить свои взносы в альянс.

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"США платят гораздо больше и не пропорционально, чем все остальные", - сказал он.

В июне США и ЕС оказались на грани торговой войны после повышения тарифов на сталь и алюминий. В ответ на действия американского президента европейские страны решили ввести новые пошлины на 2,8 млрд долларов.

Речь идет о тарифах на мотоциклы Harley-Davidson, бурбон, апельсиновый сок, клюкву, арахисовое масло и другие товары. Также ЕС вводит 50% пошлины на импорт американской обуви, некоторые товары текстильной промышленности и на стиральные машины.

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