Адам Сэндлер "оживил" свадьбу молодоженов во время их фотосессии
На свадьбе Кевина и Алекс в Монреале (Канада) произошла неожиданность - их внезапно посетил голливудский актер Адам Сэндлер.
Звезда наслаждалась обедом со своей семьей, когда рядом появилась свадебная пара, которая начала фотографироваться.
В какой-то момент, когда невеста в белом платье и жених в строгом костюме фотографировались, возле них появился усатый мужчина в белой футболке и красных шортах.
Фото разместили друзья семьи на развлекательном ресурсе Reddit, где оно стало очень популярным.
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"Моя жена кричала его имя. Мы фотографировались, когда он пришел и пожелал нам всего наилучшего, он просто говорил с нами", - сказал Кевин Голдстейн BBC.
"Мы сказали, что большие его поклонники, нам нравится его работа, мы смотрели все его фильмы".
Адам Сэндлер ответил: "Хорошо, тогда я несколько раз сфотографируюсь - mazel tov! (Приветствие на иврите)".
"Моя жена пригласила его на свадьбу - он не мог присутствовать, но она была в восторге. Мы не могли в это поверить", - рассказал мужчина.
Кевин поговорил с ВВС во время "медового месяца" молодоженов в Италии. Он сказал, что Сэндлер - "лучший парень".
"Он выделил время, чтобы сфотографироваться и провести время с нами. Это сделало наши фотографии и свадьбу намного лучшими", - сказал он.