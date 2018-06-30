"Самого толстого ежа" посадили на диету

Копірайт зображення New Arc Image caption Їжак Арбакл через надмірне годування ледве може пересуватися

Ежа Арбакла, которого считают самым жирным в мире, посадили на строгую диету.

Сейчас он весит 2,335 кг. Это примерно в четыре раза превышает средний вес ежей. Арбакл едва может ходить и образовывать "защитный клубок" против хищников.

Ежа принесли в спасательный центр животных в Абердиншире, Шотландия.

Кит Марли из центра спасения животных New Ark отметил: "После чрезмерного кормления он похож на мяч с чемпионата мира".

Копірайт зображення New Arc

Копірайт зображення New Arc

Марли добавил, что это тот самый еж, о котором когда-то говорили.

Он сообщил BBC Scotland: "Мы были очень удивлены его размером и весом, поскольку в среднем он(вес ежей. - Ред.) - 600 граммов".

По словам Марли, с центром спасения связался человек, который подкармливает ежей и сообщил о том, что Арбаклу трудно передвигаться.

Зоозащитник также рассказал, как ежа будут лишать избыточного веса.

"Он будет сидеть на диете с ограниченным содержанием питательных веществ, а еду будут рассыпать вокруг - для его физической активности. Это будет длительный, постепенный процесс", - отметил Кит Марли.

Копірайт зображення New Arc Image caption Вес ежа шокировал работников центра спасения животных

"Он будет нервничать в течение некоторого времени, но мы будем жесткими ради добра. Нет другого пути, как ему выжить в условиях дикой природы", - подчеркнул зоозащитник.

В 2016 году на диету посадили ежа с избыточным весом в графстве Уилтшир. Он набрал вес в 1,8 кг из-за питания собачьим кормом и мукой.

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