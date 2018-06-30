Июль начнется с похолодания. В Украине сильные дожди

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На Украину надвигается циклон, синоптики прогнозируют похолодание.

По словам синоптика Натальи Диденко, в субботу погода в Украине ухудшится. Сначала ливни, грозы, шквалы и град будут в западных и северных областях, а вечером - в Одесской области.

Начнется похолодание, на Западе - до + 17 + 22 градусов.

А уже в воскресенье, 1 июля, похолодает на всей территории Украины, прогнозирует синоптик.

Украинский Гидрометцентр сообщает, что холодно будет в западных областях: ночью +11 - +14 градусов, днем +13 - +15 градусов.

В Киеве похолодает до +12 - 16 градусов.

Об ухудшении погодных условий предупреждает ГСЧС. Там добавляют, что из-за сильных дождей возможны паводки.

"По данным Укргидрометцентра, 30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Серета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м", - предупреждают спасатели.

По их информации, на отдельных участках возможен выход воды на пойму, интенсивные стоки и образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Из-за ухудшения погодных условий в Украине уже обесточены 384 населенных пункта.

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