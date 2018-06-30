Дональда Трампа разыграл пранкер

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент США пообщался с пранкером, когда находился на борту самолета

Американский комик Джон Мелендес разыграл президента США Дональда Трампа.

Мелендесу удалось позвонить на борт президентского самолета Air Force One (Борт №1). Он представился помощником сенатора, а затем сенатором Бобом Менендесом, разговаривал с зятем президента Джаредом Кушнером, а потом ему перезвонил сам Дональд Трамп.

Комик, известный под сценическим именем "Джон, который заикается", записал свой разговор с Трампом и загрузил его на свой подкаст.

Представитель Белого Дома так прокомментировал ситуацию CNN: "Иногда каналы (президента) открыты слишком широко, и такие ошибки, как эта, бывают".

Боб Менендес, которым представился комик, является сенатором-демократом из Нью-Джерси и давним сторонником миграционной реформы.

На аудиозаписи голос, который якобы принадлежит Дональду Трампу, приветствует сенатора с оправданием по делу о взяточничестве в прошлом году.

Ранее сенатора Менендеса обвиняли в получении подарков от врача-окулиста из Флориды в обмен на политическое влияние.

Голос, который якобы принадлежит Дональду Трампу, также сообщил, что назначит нового судью Верховного Суда через 10-14 дней.

Американские СМИ сообщают, что работники офиса сенатора Менендеса были озадачены, когда Белый Дом обратился к ним с просьбой подтвердить факт разговора с президентом Трампом.

Комик, которому удалось позвонить президенту, отметил, что его план разыграть Дональда Трампа мог легко провалиться, но этого не случилось.

"Все, о чем они должны были спросить меня - это к какой партии принадлежит сенатор Менендес, и какой штат он представляет, и я бы не знал. Но они не спросили меня об этом", - рассказал пранкер CNN.

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