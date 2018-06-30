Италия закрывает порты для судов, которые спасают мигрантов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что его страна больше не будет принимать суда с мигрантами

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, не разрешат заходить в итальянские порты.

Итальянский министр разместил в Facebook изображение спасательной лодки с хэштегом #closetheports (закрыть порты).

"Остановим мафию, которая занимается торговлей людьми: чем меньше будет отправляться, тем меньше погибнет", - написал он.

Новое итальянское правительство, сформированное популистской партией Движение пяти звезд и ультраправой Лигой Севера в начале июня, ранее не разрешило войти в итальянские порты судну Aquarius с несколькими сотнями беженцев. После нескольких дней в море их приняла Испания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В середине июня Италия не разрешила зайти в итальянские порты судну Aquarius с 630 мигрантами на борту

Маттео Сальвини, который возглавляет ультраправую партию Лига Севера, неоднократно обвинял неправительственные организации в содействии миграции. В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что эти организации больше не являются "законными".

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Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Почему итальянцы спасают мигрантов, но жгут лодки?

Он также одобрительно высказался по миграционному соглашению, которого удалось достичь на последнем саммите ЕС в Брюсселе.

О чем договорились европейские лидеры?

Кроме создания миграционных центров, 28 лидеров стран-членов Евросоюза договорились еще по ряду пунктов:

усилить внешний пограничный контроль и увеличить финансовую поддержку Турции и стран Северной Африки

изучить возможность создания региональных миграционных "пунктов перехвата", призванных нарушить действующие криминальные схемы переправки беженцев в Европу. Пока, однако, вовлечение в эту программу североафриканских стран выглядит проблематичным. Марокко в четверг вновь отвергло эту идею

разработать меры для пресечения миграции внутри ЕС, подрывающей политику предоставления убежища и наносящей вред идее прозрачных границ Евросоюза

активно препятствовать возникновению новых морских и сухопутных путей незаконной переправки беженцев в Европу

увеличить инвестиции в Африку, чтобы помочь континенту в его социально-экономических преобразованиях, в результате которых его жители не будут уезжать в поисках лучшей жизни

продолжать работу по реформированию политики Евросоюза в отношении беженцев, включая внесение изменений в так называемый Дублинский регламент, согласно которому убежище мигрантам должно предоставляться в первой же стране Евросоюза, в которую они прибыли

Копірайт зображення Getty Images Image caption Достигнутое в Брюсселе соглашение может стабилизировать хрупкое правительство Ангелы Меркель в Германии

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте решился на непростой шаг - он заблокировал принятие совместного коммюнике до тех пор, пока лидеры Евросоюза не придут к соглашению по вопросам миграции. Италия и Греция хотят, чтобы остальные страны-участники разделили с ними бремя приема беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос миграции может стать решающим для судьбы Евросоюза. Но саммит был также необходим ей для того, чтобы предотвратить политический кризис в собственной стране, в результате которого ее правительство могло утратить свои позиции.

Какая реакция неправительственных организаций?

Неправительственные организации, занимающиеся спасением мигрантов в Средиземном море, осудили достигнутое в Брюсселе соглашение и отметили, что оно предает как людей, погибающих при попытке пересечь море, так и тех, кто пытается их спасти.

Руководитель отдела чрезвычайных ситуаций организации "Врачи без границ" Карлин Клейхер подчеркнула, что соглашение имеет целью "демонизацию негосударственных поисково-спасательных операций".

Копірайт зображення AFP Image caption Лодки с мигрантами продолжают отправляться в Европу из Ливии

Только в эту пятницу примерно 100 мигрантов утонули у побережья Ливии, 16 удалось спасти.

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