Известный преступник сбежал из тюрьмы на вертолете

Image caption Редуана Фаида приговорили к 25 годам за вооруженное ограбление, во время которого была убита полицейская

Известный преступник Редуан Фаид сбежал на вертолете из тюрьмы, расположенной около Парижа.

Ему удалось бежать после того, как трое вооруженных до зубов сообщников преступника посадили вертолет во внутреннем дворе тюрьме, не защищенном колючей проволокой.

В результате нападения на тюрьму никто не пострадал.

Вертолет долетел до парижского пригорода Гонесс, где его и нашли без пассажиров полицейские.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вертолет Alouette II, на котором скрылся преступник с сообщниками

46-летний Редуан Фаид отбывает 25-летнее заключение за вооруженное ограбление в 2010 году, во время которого погибла полицейская Орели Фуке.

Это его второй побег из тюрьмы.

В 2013 году Редуан Фаид сбежал после того, как угрожая пистолетом взял в заложники четырех охранников и разрушил с помощью взрывчатки несколько дверей в тюрьме.

Тогда он сбежал после получаса пребывания в исправительном заведении.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так выглядели двери тюрьмы, из которой бежал в 2013 году Редуан Фаид

Редуан Фаид ранее уже был судим за ограбление банков и инкассаторских машин.

В 2009 году он вышел из тюрьмы и написал книгу о том, как рос в криминализированном пригороде Парижа и о своем пути в преступный мир. Обещал, что не будет совершать преступлений, но слова не сдержал.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram