"Говорим Сенцов, подразумеваем сотни украинцев": как в Украине поддержали узников

В Киеве прошла акция в поддержку Олега Сенцова и других заключенных, освобождения которых Украина требует от России, сообщает корреспондент BBC News Украина.

Акцию на Майдане Независимости посетили примерно 200 человек. Они скандировали лозунг "Свободу Сенцову!", "Save Oleg Sentsov!".

"Мы говорим Олег Сенцов, но понимаем, что за этим именем десятки и сотни украинцев", - подчеркнул один из организаторов акции, руководитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

По мнению Чубарова, складывается впечатление, что президент России Путин что-то скрывает о состоянии здоровья Олега Сенцова.

На акции выступил участник боевых действий на Донбассе Владимир Жемчугов, который в 2015-2016 годах находился в плену пророссийских вооруженных сепаратистов.

"Сенцова не случайно увезли так далеко на север, где тяжелые климатические условия. Его пытаются сломать всеми способами", - отметил он.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Сенцова "пытаются сломать всеми способами", - заявил Владимир Жемчугов

Организаторы призвали украинсцев выходить на новые акции солидарности с украинскими заключенными в России через неделю.

Акции в поддержку Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, сегодня запланированы еще в нескольких странах мира.

В июне украинская омбудсмен Людмила Денисова безуспешно пыталась встретиться с Олегом Сенцовым в России - ее не допустили в колонию, где находится украинский режиссер.

29 июня на пресс-конференции в Москве украинский омбудсмен сообщила, что ее не допустили к заключенным в России украинцам несмотря на предварительные гарантии, предоставленные, по ее словам, президентом России Владимиром Путиным президенту Петру Порошенко.

"Дважды безосновательно начальник тюрьмы и руководитель Управления исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу отказали мне в доступе к Олегу Сенцову", - рассказала Денисова.

Она заявила о готовности Украины обменять 23 осужденных россиян на украинских заключенных в России.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram