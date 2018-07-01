"Говорим Сенцов, подразумеваем сотни украинцев": как в Украине поддержали узников
В Киеве прошла акция в поддержку Олега Сенцова и других заключенных, освобождения которых Украина требует от России, сообщает корреспондент BBC News Украина.
Акцию на Майдане Независимости посетили примерно 200 человек. Они скандировали лозунг "Свободу Сенцову!", "Save Oleg Sentsov!".
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"Мы говорим Олег Сенцов, но понимаем, что за этим именем десятки и сотни украинцев", - подчеркнул один из организаторов акции, руководитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.
По мнению Чубарова, складывается впечатление, что президент России Путин что-то скрывает о состоянии здоровья Олега Сенцова.
На акции выступил участник боевых действий на Донбассе Владимир Жемчугов, который в 2015-2016 годах находился в плену пророссийских вооруженных сепаратистов.
"Сенцова не случайно увезли так далеко на север, где тяжелые климатические условия. Его пытаются сломать всеми способами", - отметил он.
Организаторы призвали украинсцев выходить на новые акции солидарности с украинскими заключенными в России через неделю.
Акции в поддержку Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, сегодня запланированы еще в нескольких странах мира.
В июне украинская омбудсмен Людмила Денисова безуспешно пыталась встретиться с Олегом Сенцовым в России - ее не допустили в колонию, где находится украинский режиссер.
29 июня на пресс-конференции в Москве украинский омбудсмен сообщила, что ее не допустили к заключенным в России украинцам несмотря на предварительные гарантии, предоставленные, по ее словам, президентом России Владимиром Путиным президенту Петру Порошенко.
"Дважды безосновательно начальник тюрьмы и руководитель Управления исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу отказали мне в доступе к Олегу Сенцову", - рассказала Денисова.
Она заявила о готовности Украины обменять 23 осужденных россиян на украинских заключенных в России.