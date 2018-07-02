Ученые приблизились к созданию искусственного яичника

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Ученые сделали первые шаги к созданию искусственного яичника.

Метод направлен на то, чтобы помочь женщинам, находящимся в зоне риска бесплодия, забеременеть - в частности тем, кто лечится химиотерапией.

Датские ученые смогли удалить части яичника и изменить их таким образом, чтобы впоследствии их можно было пересадить женщинам, которые хотят забеременеть.

Эксперты считают, что это "невероятное" исследование, но оно еще нуждается в дополнительных испытаниях.

Лечение рака, которое включает химиотерапию и лучевую терапию, часто может повредить яичники, и женщина становится бесплодной.

Один из путей сохранения шансов на зачатие - это трансплантация тканей яичников. Яичники полностью или частично удаляют и замораживают для последующего использования, чтобы они не были повреждены.

Это единственный способ забеременеть для женщин, у которых не происходит овуляция.

Однако существует небольшой риск того, что у больных раком раковые клетки содержатся и в яичниках, что повышает шансы на возврат болезни после трансплантации.

Этот риск, хотя и "очень низкий", но касается женщин, имеющих определенные формы рака, например, лейкемию.

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Чтобы устранить этот риск, ученые госпиталя Rigshospitalet в Копенгагене смогли в лаборатории вырастить искусственный яичник.

Этот искусственный яичник затем пересадили мыши. Он прижился и клетки начали расти. Эксперты считают, что эту технологию стоит испытать на людях, так как этот метод может иметь преимущества над другими методами лечения бесплодия.

Консультант-гинеколог госпиталя Hammersmith (Лондон) Стюарт Левер сообщил, что трансплантация тканей яичников позволит женщинам забеременеть "естественно", в отличие от искусственного оплодотворения, в ходе которого яйцеклетку оплодотворяют в лаборатории, а затем перемещают в матку.

Доктор Джиллиан Локвуд, медицинский директор компании Midlands Fertility Services, считает, что еще одним преимуществом трансплантации яичников является восстановление женского организма без гормональной терапии.

Впереди еще тестирование на людях, которое продлится ближайшие три-четыре года.

Исследование представили на ежегодной встрече Европейского общества репродукции и эмбриологии человека.

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