Борец с "мафией власти": кто такой победитель выборов в Мексике?

Копірайт зображення AFP Image caption Андрес Мануэль Лопес Обрадор - известный как Амло - баллотировался в президенты Мексики с 2006 года

Левый кандидат Андрес Мануэль Лопес Обрадор побеждает на президентских выборах в Мексике, прошедших 1 июля.

Избирательная комиссия сообщила, что предварительный подсчет голосов дал бывшему мэру Мехико 53% поддержки - это больше чем вдвое превышает результат его ближайшего конкурента.

Экзит-полы также пророчили победу Лопесу Обрадору.

Его главные конкуренты уже поздравили его с победой. Глава правящей Институционно-революционной партии Хосе Антонио Меаде пожелал Обрадору "больших успехов". Эта партия до 2000 года неизменно правила страной в течение 71 года и после непродолжительного периода в оппозиции вернулась к власти в 2012 году под руководством предыдущего президента Энрике Пенья Ньето.

Другой кандидат Рикадро Аная - от Партии национального действия, также занимавшей ведущие позиции в мексиканской власти, в частности в обеих палатах парламента - также пожелал победителю успеха "ради добра Мексики".

Кто такой Лопес Обрадор?

Копірайт зображення AFP Image caption Лопес Обрадор приветствует сторонников, которые празднуют его победу в Мехико

В своей предвыборной кампании Андрес Мануэль Лопес Обрадор - известный по прозвищу Амло, являющемуся акронимом первых букв его имен и фамилии - обещал стране "радикальную трансформацию" и "искоренение коррупции".

Это третья попытка 64-летнего ветерана мексиканской политики стать президентом с 2006 года. В этом году в президентской гонке Лопес Обрадор возглавил коалицию из трех партий во главе с основанным им же в 2014 году Движением национального возрождения.

Свою политическую карьеру Лопес Обрадор начал в 23 года в тогда правящей Институционно-революционной партии. В 1986 году, разочарованный правящей партией, он перешел в левую Партию демократической революции, с которой победил на выборах мэра Мехико в 2000 году.

Его столичная администрация заработала политическое признание своими мерами вроде социальных программ для пенсионеров и восстановления центральной части Мехико.

В 2006 году он впервые попробовал свои силы в президентской гонке, проиграв тогдашнему победителю Фелипе Кальдерону 0,56%. Эти выборы до сих пор считаются одними из самых неоднозначных в истории Мексики.

В 2012 году Лопес Обрадор отправился в президенты во второй раз, однако проиграл кандидату от Институционно-революционной партии Энрике Пенья Ньето.

В своем первом публичном заявлении после победы Лопес Обрадор объявил, что главной миссией его администрации будет борьба с коррупцией и безнаказанностью.

Он также заявил, что будет стремиться к "дружбе и сотрудничеству" с Соединенными Штатами. Отношения между Мехико и Вашингтоном стали напряженными после прихода к власти Дональда Трампа, который жестко критиковал Мексику из-за торговли и трудовой миграции. Дональд Трамп в своем Twitter уже поздравил Лопеса Обрадора с избранием "новым президентом Мексики".

Реформатор или популист?

Оппоненты Лопеса Обрадора говорят, что его левые популистские взгляды "превратят Мексику в Венесуэлу". Его сравнивают с покойным венесуэльским президентом Уго Чавесом и предостерегают, что Амло может разрушить мексиканскую экономику так же, как Чавес сделал это с венесуэльской.

Сам Лопес Обрадор отрицает всякие сравнения с венесуэльскими политиками и заявляет, что не будет стремиться к национализации или переизбранию после завершения своего президентского срока.

В то же время он обещал пересмотреть контракты, заключенные государственной нефтедобывающей компанией "Пемекс" с частными компаниями при правлении Энрике Пенья Ньето, и проверить их на коррупционность.

В течение предвыборной кампании он также заявлял, что будет бороться с "мафией власти", которая, по его словам, правила страной на протяжении десятилетий, а также обещал экономический рост, создание новых рабочих мест и программ развития страны.

"Мы проведем мирную трансформацию, организованную, но основательную и даже радикальную, ибо слово "радикальный" происходит от слова "корень" (в латинском языке. - Ред.). Поэтому, по сути, мы искореним коррупционный режим", - обещал он.

Копірайт зображення Reuters Image caption Лопесу Обрадору (слева) на этих выборах противостояли Хосе Антонио Меаде (в центре) и Рикардо Аная (справа)

Обрадор уверял, что поднимет зарплаты и пенсии за счет сокращения государственных расходов и повышения налогов для богатых.

Он также обещал "достичь мира и положить конец войне" в Мексике - во времена, когда уровень убийств на фоне борьбы наркокартелей побил все рекорды. Однако обещая не продлевать "войну с наркотиками", которую вели его предшественники Энрике Пенья Ньето и Фелипе Кальдерон, Лопес Обрадор не прояснил, какую именно национальную политику по безопасности он собирается вести.

Он вызвал критику и даже насмешки, когда заявил об идее амнистии для заключенных.

Амло также сравнивают с Дональдом Трампом - в частности, за нелюбовь к критикующей его прессе. В то же время Обрадор обещает "привести в чувство" президента США, который обещал отгородиться стеной от мексиканских иммигрантов.

"Меня в первую очередь беспокоит его отношение к нашей все еще хрупкой демократии, - пишет в газете New York Times мексиканский историк и политолог Энрике Краузе. - Если господин Лопес Обрадор захочет мобилизовать народ, его правительство может созвать Конституционное собрание, аннулировать разделение власти, подчинить себе Верховный суд и другие независимые институты государства, ограничив при этом свободу слова и заставив замолчать недовольных. Мексика может снова стать монархией - мессианской монархией в стиле каудильо в республиканской одежде".

Амло уже заявил, что не верит в мексиканскую демократию. Его не беспокоит авторитет такого важнейшего института как выборы и авторитет центральной избирательной комиссии. Верховный суд Обрадор когда-то назвал инструментом олигархии. Интеллектуалов и прессу, которые его критикуют, политик клеймит "буржуями" и продажной обслугой мафии у власти.

Самый жестокие выборы

Мексика по размерам экономики - вторая страна в Латинской Америке после Бразилии. Она также является крупным экспортером нефти. Однако цены на нефть снижаются, что привело к девальвации песо по отношению к доллару.

В целом Мексика - страна не из нищих, ее ВВП на душу населения составлял 9,2 тыс. долларов в 2017 году.

Однако 53 миллиона из почти 125 млн мексиканцев - то есть 40% - живут за чертой бедности, в том числе почти 10 млн - в условиях крайней бедности. Высокий уровень коррупции и насилия привел к снижению деловой активности в районах страны, больше всего затронутых организованной преступностью.

В рейтинге восприятия коррупции Transparency International Мексика занимает 135 место в мире наряду с Россией, Папуа - Новой Гвинеей, Кыргызстаном и Лаосом.

А самая острая проблема Мексики на данный момент - это просто чудовищное количество убийств. Мексика считается одной из самых опасных стран мира для журналистов. В субботу в баре в деревне Сабан в штате Квинтана Роо на юге страны застрелили местного репортера.

За последние полгода, во время предвыборной кампании, в Мексике убили 130 политиков, в частности 48 кандидатов на различные должности (1 июля - выборы не только президента, но и парламента, а также других выборных органов различных уровней).

Сотни людей сняли свои кандидатуры просто из-за страха за свою жизнь.

Нынешняя избирательная кампания стала самой жестокой за всю историю страны. Миллионы простых мексиканцев недовольны президентом Энрике Пенья Ньето и его администрацией, которых они обвиняют в вялой экономике, коррупции, росте преступности и беззакония.

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