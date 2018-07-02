Украинская армия "взяла под контроль" еще один поселок

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Украинские военные в конце июня взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, сообщили в штабе Объединенных сил.

"Мы подтверждаем, что поселок Золотое-4 перешел под контроль украинских военных, но подробности расскажем позже", - сказали BBC News Украина в пресс-центре штаба.

По информации военных, "успешную операцию" провели еще до перемирия, которое договорились начать с 1 июля. Офицер ВСУ Анатолий Штефан написал в Facebook, что потерь среди украинских военнослужащих и гражданских нет.

Украинская сторона утверждает, что при этом Минские соглашения не нарушались.

В самопровозглашенной "ЛНР" эти заявления пока не прокомментировали. Хотя в "ДНР" и "ЛНР" постоянно обвиняли ВСУ в обстрелах и нарушении договоренностей.

В так называемой "народной милиции ЛНР" подчеркивают, что украинские военные "сосредотачивают запрещенное оружие вдоль линии соприкосновения", в частности и в населенном пункте Золотое.

"Эффективная ООС"

За время проведения операции Объединенных сил украинские военные берут под контроль населенный пункт не впервые.

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В конце мая штаб сообщил, что ВСУ "спокойно взяли под контроль" поселок Южное на Донбассе. При этом украинская сторона заверила, что не нарушала Минские договоренности.

Несмотря на то, что операция Объединенных сил длится всего два месяца, руководство Украины уже назвало ее эффективной.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас гораздо эффективнее АТО?", - заявил президент Петр Порошенко на встрече со студентами в июне.

По его словам, новая операция на Донбассе предоставляет военнослужащим больше прав.

"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе", - заявил Порошенко.

"Хлебное перемирие"

Между тем на Донбассе 1 июля должно было начаться так называемое "хлебное перемирие".

Трехсторонняя контактная группа в Минске на последней встрече договорилась о прекращении огня в связи с началом жатвы.

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Однако традиционно перемирие не соблюдается.

Украинская сторона утром 2 июля заявила об обстреле со стороны боевиков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А на отдельных участках - использовании запрещенного минскими договоренностями оружия.

"Противник 25 раз прибегал к провокационному огню по нашим позициям, 2 из которых - из тяжелого вооружения", - сообщили в штабе Объединенных сил.

При этом там заверили, что украинские военные "неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддавались на провокации врага".

Представители "ДНР/ЛНР" отвергают обвинения в обстрелах и обвиняют в нарушении режима тишины ВСУ.

"Хлебное" перемирие на Донбассе, вступившее сегодня в силу, нарушено украинскими силовиками", - цитирует ресурс "Донецкое агентство новостей" заявление представителя "ДНР" Руслана Якубова.

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