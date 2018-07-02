Агеев и другие. Кого еще из россиян готова обменять Украина?

Image caption Акция в поддержку Олега Сенцова и других заключенных, 1 июля, Киев

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, депутат Ирина Геращенко обнародовала список из 23 россиян, которых Украина готова обменять на заключенных в России и "ДНР/ЛНР".

Геращенко сообщила, что это именно те люди, кого украинская сторона готова передать России "за освобождение Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе".

Далее она озвучила все 23 фамилии. Среди них - Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валихидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Гаджиев, Валерий Гратов.

Также в списке - Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кемаковский, Ольга Ковалис, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефедов, Максим Одинцов, Алексей Седин, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова и Евгений Шаталов.

По словам Геращенко, это именно те граждане России, которые осуждены за подготовку терактов или за участие в военных действиях на Донбассе. В отношении некоторых еще продолжаются судебные процессы.

Украинская сторона уже направила список с именами предложенных для обмена российским представителям контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.

Среди самых известных имен в этом списке - россиянин Виктор Агеев. Его задержали на территории самопровозглашенной "ЛНР" в июне 2017 года и приговорили к 10 годам по обвинению в терроризме и незаконном хранении оружия.

Александр Баранов и Максим Одинцов - военнослужащие Вооруженных сил РФ, принявшие присягу на верность России после аннексии Крыма, хотя были на тот момент кадровыми украинскими военными. В Киеве их обвинили в государственной измене и дезертирстве. В феврале 2018 года Баранова приговорили к 13, а Одинцова - к 14 годам лишения свободы.

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