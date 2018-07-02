Агеев и другие. Кого еще из россиян готова обменять Украина?
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, депутат Ирина Геращенко обнародовала список из 23 россиян, которых Украина готова обменять на заключенных в России и "ДНР/ЛНР".
Геращенко сообщила, что это именно те люди, кого украинская сторона готова передать России "за освобождение Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе".
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Далее она озвучила все 23 фамилии. Среди них - Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валихидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Гаджиев, Валерий Гратов.
Также в списке - Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кемаковский, Ольга Ковалис, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефедов, Максим Одинцов, Алексей Седин, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова и Евгений Шаталов.
По словам Геращенко, это именно те граждане России, которые осуждены за подготовку терактов или за участие в военных действиях на Донбассе. В отношении некоторых еще продолжаются судебные процессы.
Украинская сторона уже направила список с именами предложенных для обмена российским представителям контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.
Среди самых известных имен в этом списке - россиянин Виктор Агеев. Его задержали на территории самопровозглашенной "ЛНР" в июне 2017 года и приговорили к 10 годам по обвинению в терроризме и незаконном хранении оружия.
Александр Баранов и Максим Одинцов - военнослужащие Вооруженных сил РФ, принявшие присягу на верность России после аннексии Крыма, хотя были на тот момент кадровыми украинскими военными. В Киеве их обвинили в государственной измене и дезертирстве. В феврале 2018 года Баранова приговорили к 13, а Одинцова - к 14 годам лишения свободы.