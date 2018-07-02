Как и чем кормят Олега Сенцова

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Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что украинского режиссера Олега Сенцова в колонии кормят "какой-то смесью" и информация о его состоянии "весьма противоречивая".

В то же время, адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитного принудительно кормят, и речь идет о капельницах. Но он не исключил принудительного кормления уже в ближайшее время.

Противоречивая информация

"Что касается Олега Сенцова - я бы хотела заметить, что очень противоречивая информация сейчас поступает о состоянии его здоровья, поэтому я хотела бы воочию его увидеть. Консула ни разу не пустили. У меня есть такое подозрение, и не только подозрение, а факт - я хочу, чтобы вы увидели письмо г-на Федотова, это руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он четко пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью", - заявила Людмила Денисова 2 июля в Киеве.

На прошлой неделе ее попытки попасть в место заключения Олега Сенцова были безрезультатными. Людмила Денисова считает, что официальные органы России умышленно не пустили ее к заключенному, а также к другим украинским гражданам, которые находятся в СИЗО и тюрьмах на территории России.

Адвокат режиссера Дмитрий Динзе несколько дней назад сообщил в Facebook, что состояние украинца остается стабильным.

"У Олега Сенцова пока стабильно и без изменений", - написал он.

Адвокат также рассказал 1 июля в эфире телеканала 112, что его подзащитному ставят питательные витаминные капельницы.

Он также отрицает факт принудительного кормления, но не исключил, что медики пойдут на это в будущем, если состояние украинца ухудшится.

Копірайт зображення facebook.com.denisovaombudsman Image caption Людмила Денисова у входа в колонию, где находится Олег Сенцов

Если будет второй кризис

"Кормление как таковое обсуждалось только в том контексте, что может наступить второй кризис. Первый уже был на 21-й день голодовки. Врачи не исключают, что второй кризис может произойти в ближайшее время. Тогда это будет витаминно-белковая смесь, похожая на детское питание, которая поставляется в медчасти пенитенциарных заведений. Ее дают людям, которые во время выхода из голодовки не могут принимать нормальную пищу", - сказал Дмитрий Динзе в эфире телеканала.

Адвокат сказал, что виделся с Олегом Сенцов неделю назад: "Он был бледен, немного притормаживал, поскольку голодовка сказывается на работе мозга. Он в основном лежит, потому что ходить - это энергозатратно".

"Олег рассказывал, что к нему ежедневно приходят должностные лица, имеющие воинские звания не ниже полковника, и убеждают прекратить голодовку. Это происходит каждый день, по кругу. Но он пытается с ними не общаться. Дважды приезжали врачи, которые контролировали состояние его здоровья", - сказал Дмитрий Динзе.

Относительно удовлетворительное

В то же время, уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, побывав на прошлой неделе в колонии "Белый медведь" Ямало-Ненецкого автономного округа, где находится Олег Сенцов, сообщила, что состояние его "относительно удовлетворительное".

"Беседовала более часа. Его состояние здоровья относительно удовлетворительное, все параметры давления, температуры тела, внешнее и внутреннее самочувствие и общее настроение удовлетворительные. Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий", - сообщает официальный сайт омбудсмена России."Олег Сенцов находится в больничной палате санчасти колонии размером около 16 метров, с двумя окнами, решеток на окнах нет, открываются форточки. Говорит, что чувствует себя лучше. Все это свидетельствует о том, что угрозы его жизни сейчас нет", - отмечала Татьяна Москалькова 28 июня.

Но Людмила Денисова заявляла, что "не верит никаким заявлениям Москальковой".

2 июля - 50-й день голодовки Олега Сенцова.

За четыре года пребывания сначала в СИЗО, затем в тюрьме никто из представителей Украины не получил разрешения с ним встретиться.

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