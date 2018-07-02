В Таиланде нашли живыми детей, проведших 9 дней в пещерах

Image caption На поиски детей и тренера были брошены более тысячи человек, включая солдат, аквалангистов, спецназ

В Таиланде обнаружены живыми все 12 подростков, проведшие 9 дней в пещерах вместе с тренером местной детской футбольной команды.

Губернатор провинции, где пропали дети, сообщил об удачном завершении поисковой операции. Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции были привлечены аквалангисты.

Спасатели расчитывали, что группе удалось спастись от наводнения забравшись на одну из площадок в пещерах, куда не дошла вода.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Более тысячи человек, включая армию, полицию, волонтеров и специалистов из разных стран, участвовали в спасательной операции.