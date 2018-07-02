Российские пранкеры скрыли часть разговора с Грицаком - СБУ

Image caption Пранкеры Вован (слева) и Лексус уже несколько лет занимаются "политическими розыгрышами" украинских и иностранных политиков. Свою связь с российскими спецслужбами они отрицают

В СБУ прокомментировали BBC News Украина заявления российских пранкеров Вована и Лексуса о том, что они якобы разыграли главу Службы безопасности Украины.

Ранее российские СМИ распространили информацию, что пранкер Вован дозвонился до Василия Грицака, представился журналистом Аркадием Бабченко и попросил о помощи, потому что его избили в киевском пабе из-за того, что он смотрел матч Россия-Испания.

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"Да, председателю СБУ позвонило лицо, которое представилось Аркадием Бабченко. Председатель, понимая, что действительно может произойти такая ситуация, дал определенные советы и принял определенные меры", - рассказал BBC News Украина руководитель аппарата главы СБУ генерал Игорь Гуськов.

"Но обнародован был не весь разговор... Самое интересное было в конце, когда глава СБУ трижды назвал человека другим именем, которое не касается Бабченко, и отметил: "а вы кто, вы же не настоящий Бабченко?" После этого лицо просто отключилось", - добавил Гуськов.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В СБУ говорят, что у Василия Грицака есть телефон, по которому он общается с некоторыми журналистами и активистами

На вопрос о том, откуда российские пранкеры могли достать телефон руководителя СБУ, он ответил: "В отличие от главы ФСБ, глава Службы безопасности Украины общается с представителями СМИ..., общественными активистами, которые с начала АТО много помогают СБУ. У него есть публичный номер, и он его дает людям, которым доверяет. Вот кто именно из них поделился..."

"Но подчеркну - этот номер не секрет. Он есть у круга лиц, не связанных со Службой безопасности", - отметил Гуськов.

В то же время он подчеркнул, что этот номер Аркадию Бабченко не передавали, ведь такой необходимости не было.

Игорь Гуськов также предположил, что этот пранк является попыткой ответа на пранк "спикера сайта Миротворец" Евгения Вольнова, который недавно позвонил в полицию российского Ростова и заявил, что на улицах города футбольные фанаты скандируют нецензурную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Как разыграли Грицака

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption СБУ заявила о раскрытии попытки убийства Аркадия Бабченко по заказу российских спецслужб, после чего российскому журналисту была предоставлена охрана

Российские пранкеры, которые ранее обнародовали аудиозаписи розыгрышей разных политиков, в том числе и из Украины, заявили, что накануне позвонили главе СБУ Василию Грицаку и представились российским журналистом Аркадием Бабченко.

На обнародованной записи "Бабченко" говорит, что его избили в Киеве, когда он смотрел футбольный матч между Россией и Испанией.

Василий Грицак в ответ называет его "Костей, и спрашивает "где были в это время наши ребята" - очевидно, речь шла об охране, предоставленной Аркадию Бабченко.

"Их тоже немного задели. Они пытались применить оружие, но разбежались", - говорит пранкер.

Далее он попросил главу СБУ о помощи, ведь вокруг собралась пресса, "которая хочет получить комментарии".

Василий Грицак посоветовал не комментировать и пообещал прислать помощь. Также слышно, что разговор прерывается на полуслове.

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов отметил, что Василий Грицак осознал розыгрыш посередине диалога и ни одной группы к "Аркадию Бабченко" не направил.

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