Обнаруженные в тайской пещере дети могут провести там несколько месяцев

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Люди молятся о благополучном возвращении пропавших в пещере детей

12 подростков, проведшие 9 дней в пещерах вместе с тренером местной детской футбольной команды, могут оставаться там еще несколько месяцев.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Пропавших детей обнаружили два британских дайвера, принимавших участие в машстабной спасательной операции.

Спасатели сейчас борются с подъемом воды, чтобы обеспечить подростков едой.

Военные допускают, что пища может потребоваться еще следующие четыре месяца.

Как их нашли?

Первыми детей нашли британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи.

Волантен рассказал детям и тренеру, что они пробыли под землей десять дней, и что их скоро спасут.

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- Сколько вас здесь? - спросил детей по-английски один из аквалангистов.

- Нас 13.

- 13? Прекрасно!

Дайверы сообщили детям, что сами не смогут эвакуировать их, но пообещали, что помощь скоро придет.

За поисками детей наблюдала вся страна, поскольку было неясно, где они и живы ли еще.

Как они могут спасти?

Во время сезона дождей, который в Таиланде продолжается с июня по октябрь, уровень воды в пещере поднимается до 5 метров. Однако, как отмечается, в пещерном комплексе Тхам Луанг есть незатопляемые сухие камеры, в одной из которых и находятся подростки.

Для того, чтобы вывести детей раньше, их необходимо научить основным навыкам ныряния.

Но эксперты предупреждают, что проведение водолазных работ в условиях плохой видимости, в мутной воде, опасно для жизни.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

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Если ждать, пока вода сама уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.

Специально обученных врачей отправят в ближайшие дни, чтобы те осмотрели детей.

Также в рамках спасательной операции группы продолжают прочищать горный склон в надежде найти еще один путь в пещеру.

Кто эти дети?

В пропавшей группе - подростки в возрасте от 11 до 16 лет, их тренеру - 25 лет. Поиски юных футболистов начались поздно вечером в субботу - после того как их родители сообщили, что дети не вернулись домой.

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Известно, что тренер случайно взял их на эту экскурсию.

Мать 12-летнего пропавшего мальчика сообщила агентству AFP, что "очень рада" узнать, что дети в безопасности.

"Хочется, чтобы они оставались в нормальном психическом и физическом состоянии", - сказала она.

"Я очень счастлива, я не могу это передать словами", - заявил другой родственник журналистам и слезы радости текли по его щекам.

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