Обнаруженные в тайской пещере дети могут провести там несколько месяцев
12 подростков, проведшие 9 дней в пещерах вместе с тренером местной детской футбольной команды, могут оставаться там еще несколько месяцев.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.
Пропавших детей обнаружили два британских дайвера, принимавших участие в машстабной спасательной операции.
Спасатели сейчас борются с подъемом воды, чтобы обеспечить подростков едой.
Военные допускают, что пища может потребоваться еще следующие четыре месяца.
Как их нашли?
Первыми детей нашли британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи.
Волантен рассказал детям и тренеру, что они пробыли под землей десять дней, и что их скоро спасут.
- Сколько вас здесь? - спросил детей по-английски один из аквалангистов.
- Нас 13.
- 13? Прекрасно!
Дайверы сообщили детям, что сами не смогут эвакуировать их, но пообещали, что помощь скоро придет.
За поисками детей наблюдала вся страна, поскольку было неясно, где они и живы ли еще.
Как они могут спасти?
Во время сезона дождей, который в Таиланде продолжается с июня по октябрь, уровень воды в пещере поднимается до 5 метров. Однако, как отмечается, в пещерном комплексе Тхам Луанг есть незатопляемые сухие камеры, в одной из которых и находятся подростки.
Для того, чтобы вывести детей раньше, их необходимо научить основным навыкам ныряния.
Но эксперты предупреждают, что проведение водолазных работ в условиях плохой видимости, в мутной воде, опасно для жизни.
Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.
Если ждать, пока вода сама уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.
Специально обученных врачей отправят в ближайшие дни, чтобы те осмотрели детей.
Также в рамках спасательной операции группы продолжают прочищать горный склон в надежде найти еще один путь в пещеру.
Кто эти дети?
В пропавшей группе - подростки в возрасте от 11 до 16 лет, их тренеру - 25 лет. Поиски юных футболистов начались поздно вечером в субботу - после того как их родители сообщили, что дети не вернулись домой.
Известно, что тренер случайно взял их на эту экскурсию.
Мать 12-летнего пропавшего мальчика сообщила агентству AFP, что "очень рада" узнать, что дети в безопасности.
"Хочется, чтобы они оставались в нормальном психическом и физическом состоянии", - сказала она.
"Я очень счастлива, я не могу это передать словами", - заявил другой родственник журналистам и слезы радости текли по его щекам.