Как пес спас хозяйку от змеи, но пострадал сам

Копірайт зображення PAULA GODWIN

Пес Тодд из Аризоны стал героем, спасая хозяйку от гремучей змеи, которая впоследствии его укусила.

Владелица собаки Паула Годвин опубликовала подробности истории в Facebook и добавила фото, на котором видно распухшее лицо животного.

"Когда мы гуляли по холму, я уже почти наступила на гремучую змею, однако мой песик Тодд спас меня", - сообщила женщина.

Собака породы золотистый ретривер мгновенно отреагировал на ситуацию.

"Он бросился к моей ноге. Именно тогда его укусила змея", - рассказала она ВВС.

"Тодд сразу начал лаять, он заплакал. Я подняла его и побежала, и уже через 10 минут мы его принесли в больницу", - говорит женщина.

Копірайт зображення PAULA GODWIN

Паула добавила, что там собаке быстро ввели противоядие и поместили под наблюдение врачей.

"Он спас меня от укуса змеи. Он - мой герой", - говорит она.

Женщина объяснила, что знает об опасных змеях, которые водятся в тех местах. Но эту рептилию она не заметила.

"Я родом из Аризоны. Я знаю обо всех опасностях и очень внимательна везде, где бываю", - говорит Паула.

"Эта змея была очень незаметной. Обычно, если я слышу какой-то звук, я насторожуюсь и отхожу".

Копірайт зображення PAULA GODWIN

По ее мнению, змея просто отдыхала, а из-за своего окраса слилась с дорогой.

Фотографии Тодда разлетелись в соцсетях, пользователи назвали его "настоящим героем".

Копірайт зображення PAULA GODWIN

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram