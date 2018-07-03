Отравление в лагере под Киевом: один ребенок в коме, 11 пострадали

Копірайт зображення unian

В детском лагере в Киевской области отравились 12 детей, один ребенок - в коме. Об этом сообщили в КГГА.

2 июля 12 детям, отдыхавшим в частном детском лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района, стало плохо.

У них диагностировали расстройство желудочно-кишечного тракта. 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря.

Девочку восьми лет доставили в больницу. У нее диагностировали расстройство пищеварения, организм ребенка был крайне обезвожен и он впал в кому. Сейчас девочка в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщили в департаменте здравоохранения КГГА.

Ребенка готовят к транспортировке в детское медучреждение "Охматдет".

По предварительной информации, девочка - ученица спортивной "Школы Дерюгиных", воспитанники которой готовились к соревнованиям в "Славутиче".

Госпродпотребслужба взяла пробы пищи, которой кормили детей. Также у них берут анализы.

На сегодняшний день в изоляторе в лагере остаются семеро детей. Всего в оздоровительном лагере находятся более 200 человек.

В КГГА заявили, что лагерь несколько часов не пускал комиссию по расследованию в медизолятор, где находятся пострадавшие дети.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram