"Туристы-заложники": как в Украину вернули 1,5 тыс. человек

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Все украинцы, застрявшие в аэропортах в Тунисе, Албании, Грузии, вернулись в Украину. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции в Киеве.

"Мы искренне надеялись, что рынок дерегулирован и мы увидим идеальный механизм, когда бизнес работает с обществом. Этого не произошло, мы были вынуждены вмешаться", - сказал глава Мининфраструктуры.

По его словам, всего из-за конфликта пострадали около полутора тысяч украинских туристов.

Туристам советуют подать коллективное обращение в суд.

Почему украинцы застряли в аэропортах?

С прошлых выходных сотни украинцев застряли в аэропортах многих стран мира из-за проблем с авиарейсами, туроператорами и перевозчиками.

Некоторым пришлось ждать рейса домой из отпуска по несколько суток - вместе с маленькими детьми.

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Заложниками коммерческого конфликта между авиакомпанией "Bravo Airways" и туроператором "Oasis Travel" стали более тысячи украинцев, считает заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

"Хозяйствующие субъекты не смогли договориться на своем уровне, и мы должны были безотлагательно вмешаться", - написал чиновник в Facebook.

По его словам, во вторник, 3 июля, вернулись последние группы туристов из Туниса:

посадка во Львове 3:45 (172 пассажира)

посадка в Киеве 14:30 (172 пассажира)

посадка во Львове 4:10 (180 пассажиров)

посадка в Киеве 13:10 (180 пассажиров).

По мнению чиновника, проблема "напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть, что в разы превысило объем пассажиромест, которые фактически могут предоставить авиаперевозчики чартерных рейсов, и постоянным демпингование цен на туры".

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Также, по его словам, добавляет негатива неудовлетворительное техническое состояние самолетов, что приводит к постоянному выходу из строя бортов и, как следствие - к срыву рейсов.

"В погоне за сверхприбылями туроператоры заведомо берут на себя обязательства, объемы которых реально больше способности бюджетных авиаперевозчиков", - заявил чиновник.

При этом, по словам Михаила Титарчука, ни туроператор, ни авиаперевозчик, кивая друг на друга, не желают нести дополнительных финансовых расходов на возвращение туристов в Украину.

Запретить старые самолеты

Кроме того, министр Омелян сообщил, что до конца недели на сайтах Министерства и Государственной авиационной службы разместят рейтинг авиакомпаний, который позволит получить информацию о том, с какой частотой выполняются рейсы и как часто бывают опоздания.

Также в Мининфраструктуры планируют ограничить срок использования в Украине старых самолетов.

"Мы со следующего года ограничим возраст использования пассажирских самолетов - не будут летать самолеты старше 20 лет", - сообщил Владимир Омелян.

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