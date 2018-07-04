Вашу почту Gmail могут читать другие люди. Вы сами им это разрешили

Копірайт зображення Google Image caption Для кого открыта переписка в Gmail?

Компания Google подтвердила, что частную переписку в Gmail иногда могут читать другие люди, работающие на разработчиков сторонних приложений, а не только алгоритмы.

Люди, привязавшие к своему аккаунту определенные приложения, могли, сами того не осознавая, разрешить разработчикам просматривать свою электронную переписку.

Одна из таких компаний сказала Wall Street Journal, что это обычная практика, и "грязный секрет" индустрии.

Корпорация Google в ответ заявила, что эта практика не противоречит правилам компании.

Gmail - самая популярный электронный почтовый сервис в мире, у него 1,4 млрд зарегистрированных пользователей.

Google разрешает пользователям присоединять к своему аккаунту приложения сторонних разработчиков, например, помогающие при заказе билетов или сравнивающие цены товаров и услуг.

В таком случае у пользователей спрашивают, согласны ли они, что разработчики приложений получат доступ к содержимому их почтового ящика.

Как пишет Wall Street Journal, иногда подобное согласие подразумевает, что сотрудники компаний-разработчиков приложений получают доступ к переписке пользователя.

Разрешение

Обычно электронную почту в подобных случаях сканируют компьютерные алгоритмы. Однако сразу несколько компаний сообщили Wall Street Journal, что их сотрудники лично читают тысячи имейлов.

Компания Edison Software Ltd сообщила газете, что изучала электронную переписку сотен людей, чтобы разработать новое приложение.

Другая фирма - eDataSource Inc - говорит, что просматривала личные электронные послания пользователей для того, чтобы улучшить работу своего алгоритма.

Компании говорят, что не спрашивали у пользователей особого разрешения для доступа к их электронной почте в Gmail, так как пользователи автоматически на это соглашались, устанавливая приложение.

"На то, чтобы прочесть все условия контракта, может понадобиться несколько недель, - говорит профессор Алан Вудвард из университета Суррея. - Вполне может быть, что в списке всех условий это и упоминалось, но это нельзя считать нормальным. Нельзя, чтобы кто-то другой читал вашу личную переписку".

Google утверждает, что доступ к частной переписке получали лишь проверенные компании и лишь в случаях, когда пользователи сами давали на это согласие.

Компания советует пользователям Gmail зайти в раздел "Проверка безопасности", чтобы увидеть, какие именно приложения связаны с их аккаунтом, и закрыть доступ для тех, кому они не хотят его предоставлять.

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