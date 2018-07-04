Дети в лагере под Киевом могли отравиться просроченным йогуртом

Копірайт зображення UNIAN Image caption Восьмилетнюю девочку в коме доставили в больницу "Охматдет". Ребенку поставили диагноз "энцефалит"

Госпродпотребслужба, занимающаяся расследованием отравления 12 детей в лагере под Киевом, подтвердила, что отравленные - члены одной группы, воспитанники детской спортивной школы "Школа Дерюгиных".

Накануне об отравлении детей в частном лагере "Славутич" в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района сообщила Киевская ОГА.

Детям стало плохо еще 2 июля. 11 из них попали в медицинский изолятор лагеря с расстройством желудочно-кишечного тракта. Девочку восьми лет доставили в больницу. Ребенок с расстройством пищеварения и сильным обезвоживанием впала в кому, ее положили в реанимацию.

На следующий день в Госпродпотребслужбе сообщили, что у девочки диагностирован энцефалит.

Состояние остальных детей - удовлетворительное, 10 из них забрали домой родители, один ребенок пока находится в медицинском изоляторе.

Просроченные йогурты

Эпидемиологическое расследование Госпродпотребслужбы установило, что дети, вероятно, отравились просроченными йогуртами. Причем из 226 детей, которые находились в лагере и ели эти йогурты, отравились только воспитанники спортивной школы. В этом расследование винит тренеров школы.

30 июня "согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 01.07.2018", отмечают в службе.

В тот же день трое тренеров спортивной школы, которые сопровождали детей, забрали у своих воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и оставили их без соблюдения соответствующего температурного режима в своих комнатах и ​​вернули детям через сутки. Почему так произошло, в заявлении Государственной службы не сказано.

Ухудшение состояния здоровья других детей лагеря эпидемиологическое расследование не зафиксировало. "При этом следует отметить, что они все питались в одной столовой", - заявили там.

Госпродпотребслужба заявляет, что обследовала пищевой блок лагеря и взяла пробы пищи, которой кормили детей, а также анализы у самих детей.

BBC News Украина пытается связаться с представителями "Школы Дерюгиных" для получения комментария.

Копірайт зображення slavutych.kiev.ua Image caption Столовая лагеря "Славутич"

Расследование

В ОГА ранее заявляли, что лагерь на протяжении нескольких часов не пускал комиссию по расследованию в медизолятор, где находились пострадавшие.

В то же время руководство лагеря 3 июля обнародовало заявление, в котором сказано, что причастность лагеря к отравлению - "не установлена".

"Это детки (отравленные девочки. - Ред.), у которых особый режим тренировок, тяжелых физических нагрузок и диетического питания под присмотром тренера, с которым приехали детки именно на тренировочные спортивные сборы", - заявило руководство лагеря.

Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм по предотвращению массовых отравлений.

В прокуратуре также сообщили, что в хозяйственных судах рассматривается иск о возвращении имущества лагеря "Славутич" государству. Прокуроры ранее обвинили арендаторов имущества лагеря в незаконной реконструкции и необоснованном оформлении права собственности на детский лагерь.

В Киевской ОГА ранее называли "Славутич" "лидером детского оздоровления в Киевской области ".

Отдых в лагере в июле продолжительностью 18 дней стоит 15 500 грн.

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