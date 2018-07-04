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Дети, оказавшиеся в ловушке в тайской пещере, чувствуют себя хорошо. Появилось новое видео, на котором они здороваются, называют свои имена и улыбаются на камеру.

Их нашли в понедельник после девяти дней поиска. Группа оказалась заблокирована в пещере в результате подъема воды.

Однако спасение детей может занять несколько месяцев. По словам спасателей, их нужно либо научить нырять, либо ждать, пока уйдет вода.

Ситуация осложняется тем, что сезон дождей только начался, поэтому уровень воды в пещере может подняться.

Видео, которое разместили на странице военно-морской флот Таиланда в Facebook, демонстрирует, что у детей есть одеяла из фольги, которые держат тепло.

Каждый из них называет свое имя и говорит традиционное тайское приветствие "wai" со сложенными на уровне груди руками.

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Другие два видео показывают, что у детей несколько легких царапин, которые обработал военный врач. Они снова спрашивают о том, как скоро им доставят еду.

На скале пещеры можно увидеть надпись с названием футбольной команды и военно-морской группы, участвующей в спасательной операции.

Теперь с детьми будут постоянно находиться два дайвера тайского флота.

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Спасательная операция продолжается

Спасатели пытаются разобраться, как лучше вывести детей из пещеры.

Власти уверяют, что не намерены рисковать безопасностью мальчиков.

Из пещеры продолжают откачивать воду. Чиновники уверены, что смогут остановить поток воды к тому месту, где находится группа.

Спасательная команда также пытается установить телефонную связь, чтобы дети могли поговорить со своими семьями. Во вторник эта попытка оказалась неудачной.

На месте постоянно дежурит группа медиков на случай, если дети в ближайшее время выйдут из пещеры.

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Как они туда попали?

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня.

Предположительно, они вошли в пещеру, когда там было ещё сухо, но внезапно начался проливной дождь, и группа не смогла выбраться наружу.

Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.

По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

Как их нашли?

Детей в понедельник, 2 июля, нашли британские дайверы, которые присоединились к поисковой операции.

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Первое видео контакта с ними было размещено на странице сил тайского спецназа в Facebook.

На видео дети сидят на глинистых склонах пещеры и отвечают на вопросы спасателей. Они говорят, что все 13 человек целы и что все очень голодны.

Как их можно вызволить?

Из-за сложных условий подземного пещерного комплекса операция по эвакуации детей сопряжена с огромной опасностью.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.

Если будет принято решение начать эвакуацию, детям придется научиться плавать под водой со снаряжением для подводного плавания.

Но эксперты отмечают, что вести неопытных дайверов по опасным узким коридорам, заполненным грязью и мутной водой, очень рискованно.

Если ждать, пока уровень воды начнет спадать, то подросткам придется провести в пещере несколько месяцев, и будет необходимо наладить постоянную доставку продовольствия.

Другие команды занимаются поиском другого возможного входа в пещеру.

Участие украинцев

BBC News Украина удалось установить, что в спасательной операции участвовали и украинские дайверы.

Всеволод Коробов работает инструктором по дайвингу в тайском городе Пхукет. Он прошел сложный трёхкилометровый участок в затопленной пещере.

По словам украинца, в этой пещере работать очень сложно, там плохая видимость и много узких проходов.

"Сложность заключается в том, что от последней сухой комнаты до места, где находятся дети, - 2 километра 300 метров. Приходится плыть против течения, и только возвращаться по течению", - говорит он.

Копірайт зображення ВСЕВОЛОД КОРОБОВ

По словам Всеволода, дети находятся "в хорошей форме - как физической, так и психической".

Поэтому их могут научить базовым навыкам ныряния. "Если они будут плыть, спасатели сделают все сами, детям нужно будет только дышать", - говорит дайвер.

Он добавил, что в этой операции участвуют спасатели со всего мира.

"Сейчас в операции участвуют полицейские дайверы из Австралии, которые помогают забрасывать оборудование вовнутрь, из американской военной базы на Окинаве, китайские спасатели, которые помогли с баллонами, израильские специалисты, которые наладили подводную связь. ВВсего около трех тысяч человек, идет постоянная ротация. К сожалению, очень мало людей, которые могут в этой пещере двигаться, и поэтому наша помощь была нужна", - говорит украинец.

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