Прокуратура объявила подозрение экс-депутату в заказе убийства

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Главная военная прокуратура объявила о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Ш. в заказе и организации убийства в 2006 году полковника милиции Романа Ерохина.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос отказался называть имя и фамилию экс-депутата, однако он сказал, что речь идет о лице, в отношении которого уже ведется пять уголовных дел, в том числе два - о заказе убийств в предыдущие годы.

Содержание этих дел дает основания считать, что речь идет об экс-депутате парламента Александре Шепелеве.

Прокурор отметил, что экс-депутат арестован и находится под следствием по этим делам.

По новым предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.

Убийство Ерохина

Роман Ерохин был убит в июле 2006 года, тогда милиция установила исполнителей преступления. Они были приговорены к 10-15 годам тюремного заключения. Однако организатора и заказчика убийства не назвали, потому это дело было выделено в отдельное производство.

"С марта 2018 военная прокуратура совместно с Национальной полицией расследует дело о заказчиках. (...) Мы доказали, что мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность", - заявил Анатолий Матиос журналистам.

Следователи установили, что Ерохин вместе с коллегами обнаружил и ликвидировал конвертационный центр на базе одного из коммерческих банков Донецка, конечным бенефициаром которого в то время был депутат парламента. В дальнейшем группа Ерохина также работала над ликвидацией других конвертационных центров в Донецкой области.

"Это абсолютно, подчеркиваю, абсолютно не устраивало этого депутата-заказчика", - сказал главный военный прокурор.

"Он решил отомстить, для этого привлек пять человек - бывших и действующих правоохранителей, которые за вознаграждение согласились убить Ерохина. Предоставил им огнестрельное оружие, глушители, прицелы, автомобильный транспорт и средства для подготовки и совершения убийства", - рассказал прокурор.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Анатолий Матиос говорит о неопровержимых доказательствах вины экс-депутата парламента

26 июля 2006 года полковника Ерохина похитили и убили в салоне легкового автомобиля. После этого, скрывая следы преступления, тело вывезли за пределы Киева и закопали в лесу.

Объясняя причины, почему на протяжении 12-ти лет не удавалось установить заказчика в то время, как исполнители были осуждены, Анатолий Матиос сказал, что "заказчик так построил отношения между участниками преступления, что они не знали друг друга".

Анатолий Матиос сообщил, что экс-депутат планировал заказать еще одно убийство - банкира-конкурента, но это преступление не было совершено.

4 июля один из судов Киева будет рассматривать ходатайство о мере пресечения подозреваемому. Прокуратура требует содержания под стражей без права залога.

Дела Шепелева

Анатолий Матиос сообщил, что бывший депутат подозревается также в организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, на заказ, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных средств "Родовид Банка", их легализации и служебного подлога, совершении государственной измены.

Ранее Генеральная прокуратура указывала, что все эти подозрения выдвинуты именно Александру Шепелеву.

8 февраля 2018 года Шепелева задержали в Киевской области сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, у него обнаружили "удостоверение" сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".

10 февраля суд арестовал Шепелева, применив меру пресечения - арест, избранный еще 26 марта 2015 года.

До этого времени Александр Шепелев находился в розыске. В июле 2013 года его задержали в Венгрии, по результатам процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Через год Шепелев сбежал из-под стражи, и в тот же день был повторно объявлен в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы России в марте 2015 года задержали Шепелева в Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

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