Девочка из лагеря до сих пор в коме: что говорят врачи

Копірайт зображення unian

После отравления в лагере "Славутич" в Киевской области восьмилетняя девочка второй день находится в коме, ее состояние стабильно тяжелое. Об этом ВВС News Украина сообщили в "Охматдете", где лечат ребенка.

Другие подробности состояния ребенка в больнице не сообщают.

12 детям, отдыхавшим в частном лагере "Славутич", стало плохо 2 июля.

11 из них попали в медицинский изолятор лагеря с расстройством желудочно-кишечного тракта.

Одну девочку восьми лет с сильным обезвоживанием доставили в больницу, где она впала в кому. В Госпродпотребслужбе ранее сообщили, что у девочки диагностировали энцефалит.

Председатель Киевской ОГА Александр Горган со ссылкой на консилиум врачей, которые занимаются лечением ребенка, рассказал ВВС News Украина, что такое состояние девочки является прямым следствием отравления.

"Все другие расстройства - гастрит, отек мозга, полиорганная недостаточность - это все является следствием пищевой инфекции", - отметил Горган.

Просроченные йогурты

Копірайт зображення slavutych.kiev.ua Image caption Лагерь "Славутич" расположен в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области

Все отравленные дети в лагере - воспитанники детской спортивной школы "Школа Дерюгиных".

По информации губернатора Горгана, 11 детей с отравлением сейчас находятся под наблюдением врачей в домашних условиях.

"Другое дело, почему отравились 12 детей, а такое острое проявление только у одного ребенка. Этот вопрос изучается", - отметил Горган.

Расследование Госпродпотребслужбы установило, что дети в лагере, вероятно, отравились просроченными йогуртами. Причем из 226 детей, находившихся в лагере и евших эти йогурты, отравились только воспитанники спортивной школы. В этом расследование винит тренеров школы.

По версии Госпродпотребслужбы, трое тренеров спортивной школы, которые сопровождали детей, забрали йогурты у детей, держали их у себя в комнатах не в холодильниках и выдали детям только через сутки.

Состояние здоровья других детей в лагере нормальное.

BBC News Украина пытается связаться с представителями "Школы Дерюгиных" для получения комментария.

В лагере взяли образцы, чтобы проверить, был ли там возбудитель инфекций. Для этого должны провести лабораторные исследования.

Копірайт зображення slavutych.kiev.ua

При этом и лагерь, и столовая продолжают работать, говорит Александр Горган. В лагере продолжают отдыхать более 200 детей.

Всех фигурантов инцидента опрашивают правоохранители.

В то же время руководство лагеря распространило заявление, в котором сказано, что причастность лагеря к отравлению "не установлена".

"Это детки (отравленные девочки. - Ред.), у которых особый режим тренировок, тяжелых физических нагрузок и диетического питания под присмотром тренера, с которым приехали детки именно на тренировочные спортивные сборы", - заявило руководство лагеря.

Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм.

В Киевской ОГА раньше называли "Славутич" "лидером детского оздоровления в Киевской области".

Отдых продолжительностью 18 дней в июле в лагере стоит 15 500 грн.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram