Пара в городе под Солсбери была отравлена "Новичком"

Копірайт зображення PA Image caption О результатах тестирования вещества сообщил представитель полиции графства

Пара, госпитализированная в критическом состоянии в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, также была отравлена веществом группы "Новичок", сообщает полиция графства Уилтшир.

Расследование взял на себя контртеррористический отдел британской полиции.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их дома в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что после отравления Скрипалей в марте этого года английские врачи выработали технику того, как справляться с подобными случаями заражения.

"В настоящее время наша первоочередная задача состоит в заботе о пациентах и изучении обстоятельств, которые привели к их заражению, дабы оградить здоровье граждан от дальнейших угроз".

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид поблагодарил медиков и добавил, что мыслями он сейчас с пострадавшими. По его словам, инцидент стал продолжением "безумного и варварского нападения" на Скрипалей.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Копірайт зображення Facebook Image caption Дон Стерджесс (слева) и Чарли Роули госпитализировали 30 июня.

Кто был отравлен

Роули и Стерджесс - граждане Британии, жители Эймсбери. Семья Стерджесс узнала о произошедшем из СМИ и сейчас находится при ней в больнице, передает The Times.

Сейчас они оба находятся в критическом состоянии, больше к полицейским с походими симптомами никто не обращался.

Кем работали пострадавшие, пока не сообщается, однако представитель полиции на брифинге заявил, что в их биографии нет ничего такого, что наводит на подозрения об их отношении к спецслужбам.

В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно. Полиции пока не известно, каким образом мог распространяться "Новичок".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пострадавших отвезли в райбольницу Солсбери - туда же, куда четыре месяца назад доставили Сергея и Юлию Скрипаль

Как рассказал агентству AFP один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, Роули и Стерджесс провели пятницу в Солсбери. По словам Хобсона, в субботу, 30 июня, он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть.

"Пот капал на пол, с ним невозможно было разговаривать", - вспоминает Хобсон. Это произошло примерно в три часа дня.

За несколько часов до этого Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована.

Связь с отравлением Скрипалей

"Должен отметить, что пока мы не можем утверждать, что данное нервно-паралитическое вещество было произведено там же, где и то, которым отравили Скрипалей," - заявил глава контртеррористического управления полиции Лондона Нил Басу.

"Возможность того, что эти отравления связаны между собой, безусловно, будет одной из линий расследования", - добавил он.

При этом полицейский уточнил, что во время визита в Солсбери пара не приближалась к местам, которые были подверждены заражению после отравления Скрипалей.

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Гордон Корера считает, что факт нового отравления имеет большое значение, поскольку общественность будет встревожена по поводу возможности новых опасных находок.

"Самое очевидное предположение - что это могли быть остатки той партии "Новичка", которой отравили Скрипалей", - говорит наш корреспондент.

Может быть, рассуждает Корера, это часть заготовленного вещества для покушения в марте, которую выбросили за ненадобностью.

Вил Мирзаянов: чтобы убить человека, достаточно 2мг "Новичка"

Разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов придерживается другого мнения.

"Я думаю, что это разные [инциденты], конечно. Это вещество неустойчивое, тем более, во влажной атмосфере. "Новичок" влагонеустойчив, он разлагается за четыре месяца. Со дня отравления Скрипачей все должно было разложиться, это свежая атака" - сказал он в интервью Русской службе Би-би-си.

Мирзаянов пояснил, что смертельной дозой "Новичка-234" можно считать всего 2 миллиграмма на человека. При этом, чтобы злоумышленник не пострадал от него сам, вещество должно наноситься на поверхность с помощью тампона.

Утечку из британской химлаборатории Портон-Даун, которая находится совсем неподалеку от Солсбери и Эймсбери, ученый исключает. По его словам, не может быть утечки оттуда, где подобное вещество даже не производится.

Мирзаянов убежден, что покушение с использованием "Новичка" - дело рук высокопрофессиональных людей. По его словам, получить сам токсин - это только половина дела, его необходимо еще превратить в оружие. "Как сделать оружие? В гараже это невозможно, вы себя загубите. Это так кажется просто, но когда думаешь о реализации этого проекта, возникает множество вопросов, - говорит ученый. - Никакой любитель или террорист этого не станет делать, он сам себя убьет".

Как развивались события

30 июня

Утром в субботу скорую помощь вызывали в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери, после того как Стерджесс почувствовала себя плохо.

Позже в тот же день врачей вызвали для Роули. Их обоих экстренно госпитализировали.

4 июля

В ночь на среду полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.

Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".

Реакция в России

Skip Twitter post by @v_tretyakov Опять "Новичок" и опять рядом с Солсбери. Теперь совершенно очевидно, что Британии нужно следить за своим "Новичком". А то и третье отравление будет... — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 4 июля 2018 г.

Skip Twitter post by @friendlybus Опять как в деле со Скрипалями - полиция без всякой химзащиты.

Запомним, ведь потом окажется, что это был феерически опасный нервнопаралитический газ/гель и т.д. pic.twitter.com/Vcqm2A1h3O — Friendlybus (@friendlybus) 4 июля 2018 г.

На видео Sky News заметно, что во время госпитализации Роули медики и полицейские были одеты в костюмы химзащиты, на них были маски и перчатки.

Отравление в Солсбери

Ровно четыре месяца назад, 4 марта, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 8 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

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