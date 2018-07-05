Второй приговор Балуху в Крыму: 5 лет колонии и штраф

  • 5 июля 2018
Вследствие протестной голодовки, которая длится более трех месяцев, Владимир Балух потерял 30 килограммов веса Копірайт зображення Crimean Human Rights Group
Image caption Вследствие протестной голодовки, которая длится более трех месяцев, Владимир Балух потерял 30 килограммов веса

Украинца Владимира Балуха в аннексированном Крыму приговорили ко второму сроку, сообщает правозащитная организация Crimean Human Rights Group.

По совокупности двух сроков, украинцу присудили пять лет колонии общего режима и штраф 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен).

Судья, которую цитирует издание Крым.Реалии, заявила, что Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее осуществленными преступлениями".

Второе дело против украинца возбудули из-за заявления начальника изолятора в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это работник изолятора напал на него.

Дело Балуха

Владимир Балух - крымский фермер и активист, который в свое время баллотировался в Верховную Раду Крыма от Конгресса украинских националистов.

Копірайт зображення facebook.com.володимир балух

После аннексии Крыма Балух отказался от автоматического перехода в гражданство России, а на крыше своего дома, по сообщениям СМИ, держал поднятым украинский флаг - именно с этим обстоятельством проукраинские активисты связывают его проблемы с правоохранительными органами.

В декабре 2016 года во время обыска в доме Балуха изъяли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 10 тыс. рублей.

14 марта этого года, после того, как приговор вступил в силу, Балух объявил голодовку протеста "как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму".

Позже, во избежание принудительного кормления, он ежедневно начал употреблять два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и пить чай с медом. Адвокат Балуха Ольга Динзе говорит, что по состоянию на середину мая ее подзащитный потерял 30 кг веса.

В МИД Украины называли приговор сфабрикованным и отметили, что Украина усилит международное давление на Россию для освобождения украинца.

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