Второй приговор Балуху в Крыму: 5 лет колонии и штраф

Копірайт зображення Crimean Human Rights Group Image caption Вследствие протестной голодовки, которая длится более трех месяцев, Владимир Балух потерял 30 килограммов веса

Украинца Владимира Балуха в аннексированном Крыму приговорили ко второму сроку, сообщает правозащитная организация Crimean Human Rights Group.

По совокупности двух сроков, украинцу присудили пять лет колонии общего режима и штраф 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен).

Судья, которую цитирует издание Крым.Реалии, заявила, что Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее осуществленными преступлениями".

Второе дело против украинца возбудули из-за заявления начальника изолятора в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это работник изолятора напал на него.

Дело Балуха

Владимир Балух - крымский фермер и активист, который в свое время баллотировался в Верховную Раду Крыма от Конгресса украинских националистов.

Копірайт зображення facebook.com.володимир балух

После аннексии Крыма Балух отказался от автоматического перехода в гражданство России, а на крыше своего дома, по сообщениям СМИ, держал поднятым украинский флаг - именно с этим обстоятельством проукраинские активисты связывают его проблемы с правоохранительными органами.

В декабре 2016 года во время обыска в доме Балуха изъяли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 10 тыс. рублей.

14 марта этого года, после того, как приговор вступил в силу, Балух объявил голодовку протеста "как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму".

Позже, во избежание принудительного кормления, он ежедневно начал употреблять два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и пить чай с медом. Адвокат Балуха Ольга Динзе говорит, что по состоянию на середину мая ее подзащитный потерял 30 кг веса.

В МИД Украины называли приговор сфабрикованным и отметили, что Украина усилит международное давление на Россию для освобождения украинца.

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