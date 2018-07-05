Орехи улучшают сперму - ученые

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Регулярное употребление в пищу орехов может улучшить качество спермы, говорят ученые.

Новое исследование испанских ученых по этому поводу вышло на фоне уменьшения количества сперматозоидов в сперме мужчин западного мира - что связывают с загрязнением окружающей среды, курением и плохим питанием.

Каждая седьмая пара в мире сталкивается с трудностями забеременеть. И почти каждый второй случай бесплодия связан с проблемами у мужчин.

При этом ученые пытались доказать, что одно лишь изменение рациона может положительно влиять на сперму.

Для этого они поделили 119 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на две группы:

одна группа добавляла в свой привычный рацион по 60 граммов орехов в день;

другая не вносила никаких изменений в свое питание.

Ученые доказали, что у тех, кто съедал каждый день по две горсти смеси миндальных, грецких и лесных орехов, уже через две недели увеличилось количество сперматозоидов и их активность.

В частности, количество сперматозоидов у них выросло на 14% (по сравнению со второй группой). Их жизнеспособность - на 4%, активность - на 6%, а размеры - на 1%. Именно по этим показателям Всемирная организация здравоохранения оценивает здоровье спермы.

Эксперты говорят, что новое исследование подтвердило выводы предыдущих, которые указывали, что диета, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витамином B положительно влияет на фертильность.

Орехи содержат много этих питательных веществ.

Изменения в образе жизни

В то же время ученые предупредили, что мужчины, которые принимали участие в этом исследовании, не имели проблем с репродуктивным здоровьем. Поэтому неясно, можно ли его выводы применить к тем, у кого есть проблемы с фертильностью.

Профессор андрологии Шеффилдского университета Аллан Пейси, который не принимал участия в этом исследовании, говорит, что испытуемые, возможно, могли сделать другие положительные изменения в своем образе жизни, и эти изменения не были учтены.

По словам доктора Вирджинии Болтон, бывшего консультанта-эмбриолога в больнице Гая в Лондоне, эти находки интересны с академической точки зрения, но пока невозможно утверждать, что они могут реально повлиять на шансы забеременеть.

"Пока мы не найдем ответа на этот вопрос, следует призвать наших пациентов перестать употреблять алкоголь и начать здорово питаться", - добавляет она.

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