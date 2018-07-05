"Он очень постарел и потерял 15 кг": к Сенцову пустили сестру

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Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в колонии города Лабытнанги. О первом за четыре года свидании с братом она рассказала ВВС News Украина.

"Он держится, очень похудел, за время голодовки потерял 15 кг и очень постарел", - рассказала она о своем визите в колонию "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Свидание, по ее словам, продолжалось два часа, разговаривали по телефону через стекло, Сенцов на встречу пришел сам.

"Ему ставят капельницы, так называемая поддерживающая терапия. Без них он бы не выжил, он это понимает. Принудительного кормления не было, но он не исключает, что могут такое применить", - рассказала Каплан.

Режиссер рассказал, что знает об акциях в его поддержку, для него это очень важно и он передал всем большое "спасибо", но при этом попросил уделять внимание и другим политзаключенным.

К Олегу Сенцову доходят письма, у него есть доступ к телевидению, но только к российским каналам, отметила его сестра.

Наталья Каплан рассказала режиссеру о переговорах по его вероятному освобождению. "Он верит, что все как-то закончится хорошо", - говорит Каплан.

Дело о терроризме

Копірайт зображення Антон Наумлюк

В августе 2015 года суд в России признал Сенцова виновным в создании террористической организации и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу был приговорен к 10 годам тюрьмы активист Александр Кольченко.

Сенцова и Кольченко обвинили в подготовке террористических актов в Крыму весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.

Сами осужденные считают дело против себя политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов отмечал, что его после ареста били и пытали сотрудники ФСБ, требуя признания.

Правозащитные организации считают Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. Украина требует их немедленно освободить.

14 мая, ровно за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который стартовал в России 14 июня, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он хочет привлечь внимание к удерживаемым по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

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