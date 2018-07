Почему бананы снова под угрозой?

Копірайт зображення Ralimanana Image caption Вот эти дикие бананы не очень вкусные, но именно они могут спасти мировой банановый урожай от панамской болезни

Мадагаскарские дикие бананы, которые могут помочь защитить весь мировой урожай съедобных бананов от панамской болезни, сами оказались под угрозой исчезновения, пишет корреспондент BBC News Хелен Бриггс.

На острове Мадагаскар осталось лишь несколько взрослых деревьев этого сорта.

Ученые предупреждают, что сохранить их надо обязательно, ведь они могут нести в себе секрет того, как сохранить все бананы на будущее.

Кавендиш

Большинство бананов, которые потребляют по всему миру, относятся к сорту Кавендиш, очень уязвимому и не стойкому к болезням и вредителям.

Поэтому ученые пытаются изобрести новые сорта бананов, которые были бы одновременно вкусными и устойчивыми к панамской болезни, от которой страдают банановые плантации.

Копірайт зображення Ralimanana Image caption Одно из немногих деревьев диких бананов, оставшихся на Мадагаскаре

А мадагаскарские бананы эволюционировали на изолированном острове, и поэтому могут обладать уникальными свойствами.

Исследователь из британского Королевского ботанического сада Ричард Эллен объясняет, что этот сорт (Энсета Перрье), вероятно, имеет врожденную устойчивость к засухе и болезням.

"Они не подвержены панамской болезни и, видимо, имеют генетическую устойчивость к ней", - объясняет ботаник.

"Точно мы этого не знаем, поскольку пока не провели необходимые исследования этих бананов. И мы не можем их провести, пока они находятся в безопасности от вымирания", - добавляет Ричард Эллен.

Ученый искал эти бананы на Мадагаскаре и обнаружил, что в дикой природе они почти исчезли.

Ген устойчивости

Исследователи надеются, что внесение мадагаскарского сорта в обновленный красный список Международного союза охраны природы привлечет внимание к трудному положению этих растений.

Доктор Хелена Ралиманана из Мадагаскарского центра охраны природы говорит, что это - часть богатого растительного наследия острова.

"Очень важно сохранить дикие бананы, ведь они имеют крупные зерна, которые могут помочь найти ген для усиления культивируемых бананов", - объясняет она.

Зерна мадагаскарских бананов содержатся внутри фруктов, что делает их несъедобными. Но благодаря скрещиванию можно получить плоды, которые будут одновременно и вкусными, и устойчивыми к болезням.

Эти бананы растут на краях лесов и потому уязвимы к суровым погодным условиям, а также страдают от вырубки и пожаров.

Почему бананы болеют?

Бананы являются клонами, то есть они все одинаковые. А это значит, что если болезнь поражает одно растение, она легко и быстро может перекинуться на всю популяцию.

В чем же проблема? Ведь бананы все еще продаются в огромном количестве.

Оказывается, это может очень скоро измениться.

Болезнь, от которой страдает сорт Кавендиш, теперь распространилась в Азии, но если она распространится и на обе Америки, то это может уничтожить весь мировой урожай бананов.

Такое уже случалось в ХХ веке с сортом бананов Гро-Мишель (также известен как Большой Майк).

Из-за проблем с этими бананами в США даже написали известную песню "Да, у нас нет бананов" (Yes! We Have No Bananas), которая, как считается, была посвящена дефициту бананов вследствие распространения грибка панамской болезни.

Впоследствии бананы Гро-Мишель заменили на Кавендиш и почти перестали выращивать.

Что известно о мадагаскарских бананах?

Их научное название - Ensete perrieri.

Они растут только в тропических лесах на западе Мадагаскара.

В дикой природе там осталось всего лишь пять взрослых растений.

