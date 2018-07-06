В спасательной операции в Таиланде погиб дайвер

Копірайт зображення AFP

Бывший дайвер тайского военно-морского флота погиб во время операции по спасению 12 подростков в затопленной пещере на севере Таиланда.

Офицер Саман Гунан потерял сознание во время выхода из комплекса пещер, куда он доставлял грузы.

"Его работой была доставка кислорода", - сообщили представители властей.

На поверхность его вынес напарник. Саман Гунан ушел из флота, но вернулся, чтобы принять участие в спасательной операции.

Сообщается, что погибший занимался бегом и велоспортом.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

"Находиться в пещере очень трудно, - сообщил командир тайского спецназа Арпакон Юуконкав, - по пути назад младший офицер первого класса Гунан потерял сознание".

Его напарник пытался оказать ему первую помощь, но безуспешно. Дайвера вынесли на поверхность и доставили в больницу.

Несмотря на эту потерю, спасательная операция будет продолжаться.

Копірайт зображення EPA

"Я могу гарантировать, что паники не будет, мы не остановим нашу миссию, мы не позволим, чтобы жертва нашего друга была напрасной", - заявил военный командир.

В спасательной операции участвуют около 1000 человек, включая военных и гражданских волонтеров.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение В спасательной операции в Таиланде участвуют дайверы из Украины

Смерть драйвера Гунана подчеркнула опасность работы в пещерах.

Несмотря на это, руководитель операции заявил, что команда все еще имеет "веру", поэтому продолжает работу.

На вопрос, как группа детей сможет безопасно выбраться из пещеры, если даже опытный дайвер не смог, он сказал, что к детям применят усиленные меры безопасности.

Как спасать детей?

Подростки в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали в Таиланде еще 23 июня.

По предварительной информации, они воашли в пещеры, когда была сухая погода, а потом начался сезон дождей, и вода заблокировала им выход. Они спрятались в 4 км от входа пещеры, где их в понедельник нашли британские дайверы.

Копірайт зображення Reuters Image caption Из пещер выкачивают воду

Если сухая погода, которая сейчас стоит в Таиланде, продержится дольше, есть вероятность, что группа сможет выйти пешком из пещеры Тхам Луанг Нанг Нон и детям не придется погружаться под воду.

Если вода не спадет, детей придется выводить подводным способом. Многие мальчики не умеют плавать, и их надо научить основным навыкам погружения.

Спасательные команды работают в чрезвычайно сложных условиях в душных пещерах при температуре свыше 30 градусов. Часть пути в пещерах приходится преодолевать в грязной воде, по колено в иле и через скользкие выступы.

Все путешествие от входа пещеры до места нахождения детей пока занимает 11 часов - 6 часов туда и 5 обратно.

Пещеры Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затапливаются в сезон дождей, который продолжается в Таиланде до сентября-октября.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram