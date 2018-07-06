В Ровенской области произошел взрыв на полигоне: погибли военные

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Трое военных погибли, еще девять получили ранения из-за взрыва на полигоне в Ровенской области, подтвердили в Минобороны.

Инцидент произошел во время военных учений - около 6 утра в пятницу.

"Сегодня, 6 июня, в 05:55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП", - говорится в сообщении пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ.

Сообщается, что трое погибших военных получили "травмы, несовместимые с жизнью". Остальные пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Военные учения приостановлены. Командование назначило служебное расследование произошедшего. Детали инцидента выясняются.

По предварительным данным, произошел взрыв миномета.

На странице Генштаба ВСУ в Facebook указано, что трагедия произошла на 233-м Ровенском общевойсковом полигоне.

30 марта 2017 года в Авдеевке в результате взрыва миномета погибли трое бойцов АТО. Позже в Минобороны подтвердили, что взорвался миномет М 120-15 "Молот". "Молот" производит киевский завод "Маяк", который входит в концерн "Укроборонпром".

В июле 2017 года на полигоне 239 в Днепропетровской области произошел взрыв. Восемь военных получили травмы - один из них позже скончался в больнице. Военная прокуратура установила, что во время учебных стрельб из танка Т-64Б из-за намотки шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал детонатор.

Меньше месяца спустя из-за разрыва артиллерийского боеприпаса на полигоне в Киевской области погиб военный и еще пятеро получили ранения.

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