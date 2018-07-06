Убийство под Славянском: в Италии начинается суд над Маркивом

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Суд итальянского города Ассизи 6 июля начинает слушания по делу бывшего бойца Национальной гвардии Украины, 29-летнего Виталия Маркива. Его обвиняют в умышленном убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в мае 2014 под Славянском Донецкой области.

Виталия Маркива арестовали 30 июня 2017 года в Болонье, с тех пор он находится в следственном изоляторе.

Украина настаивает на том, что погибший итальянский журналист, а также его переводчик-россиянин Андрей Миронов находились на территории, которую в то время контролировали сепаратисты. Тогда, в мае 2014-го, шли ожесточенные бои между украинскими военными и сепаратистами за город Славянск и гору Карачун.

Как впоследствии выяснилось, Виталий Маркив имеет гражданство Украины и Италии. Итальянские законы разрешают двойное гражданство, поэтому он может пользоваться консульской поддержкой с украинской стороны. Как сообщали спикеры Нацгвардии, Маркив находился в Италии в отпуске.

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Защита и обвинение

Сторона обвинения утверждает, что Маркив в то время был командиром и что он и другие лица знали, что речь идет о журналистах, и ​​именно в них целились.

По информации итальянской прессы, обвинение говорит о большом количестве - до 30-ти - минометных ударов, а также о "значительном промежутке времени, в который они были нанесены".

В то же время, как утверждает защитник, Виталий Маркив тогда был не командиром, а солдатом Нацгвардии, и следовательно, не мог отдавать приказов.

Военного защищает известный на Апеннинах юрист Раффаэле делла Валле. Сторона защиты доказывает невиновность Виталия Маркива, в частности, полученными из Украины документами.

Как показывает защита, батальон Маркива не имел в своем распоряжении минометов, а место его расположения было таким, что он не мог видеть подножия горы Карачун, где погибли журналист и переводчик.

Именно поэтому сторона защиты особо настаивает на выезде на место происшествия. Адвокат также считает, что должны быть заслушаны свидетели - боевые товарищи Маркива.

Копірайт зображення AFP Image caption В Украине расследуют гибель итальянского журналиста Андреа Рокелле и его переводчика Андрея Миронова

Свидетелями обвинения являются французский журналист Уильям Роглон, который уцелел во время обстрела, и два итальянских журналиста, которые якобы общались с Маркивым по телефону.

Уильям Роглон утверждал, что его коллеги погибли в результате применения оружия подразделением Нацгвардии Украины.

Свидетели у защиты тоже есть, но их имена не разглашались.

Позиция Украины

Генпрокуратура Украины настаивает на том, что погибшие журналисты находились на территории, которую контролировали Вооруженные Силы Украины. По данным украинского следствия, журналисты погибли в результате артобстрела со стороны сепаратистов.

Именно в то время, в мае-июне 2014 года шли ожесточенные бои за Славянск и гору Карачун между украинскими военными и боевиками.

Об этих событиях известно, в частности, что 24 мая сепаратисты с применением минометов и гранатометов напали на блокпост Национальной гвардии Украины. Вследствие двухчасового вооруженного противостояния погиб боец ​​Нацгвардии, четверо были ранены. Во время обстрела боевики разрушили жилые дома и психиатрическую больницу в Славянске.

Именно в этот день возле села Андреевка во время обстрела погибли итальянский журналист и переводчик-россиянин и был ранен французский журналист.

Еще через несколько дней сепаратисты сбили вертолет Национальной гвардии Украины, в результате чего погибли 12 военнослужащих, среди них - генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Славянск был освобожден украинской армией 5 июля 2014 года.

Официальное заявление министра

Министр внутренних дел Арсен Аваков в мае этого года передал послу Италии в Украине официальное заявление, в котором отметил, что в материалах следствия и многочисленных документах суда используются такие понятия, как "пророссийские повстанцы-сепаратисты", "гражданский конфликт", "парамилитарное подразделение, параллельное армии", "агрессия украинской армии" и другие.

Министр, ссылаясь на нормы международных конвенций, отметил, что речь идет об агрессии России против Украины, которая вынуждена защищать свой суверенитет.

Арсен Аваков отметил, что Андреа Роккелли предупреждали о том, что гора Карачун на тот момент была эпицентром боевых действий.

"Однако вопреки предупреждениям, заранее обнародованным посольством Итальянской Республики в Украине, и без какого-либо согласования (аккредитации) с украинской властью, он самовольно отправился в это опасное для жизни путешествие, попав в результате под открытый сепаратистами обстрел", - указывает Арсен Аваков в заявлении.

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