Почему в Украине дорожает морковь

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"Бананы дешевле моркови?", "Золотая морковь на сумских рынках", "Морковь продают поштучно" - так обсуждают в соцсетях и в СМИ цены на морковь в Украине.

В торговых точках некоторых регионов этот корнеплодов стоит 30-40 грн за килограмм.

Весной цены на морковь были низкими, а с июня начали стремительно расти, рассказал ВВС News Украина Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

По его словам, произошло это из-за того, что на рынке быстро закончились запасы старого урожая.

Хотя в прошлом году урожай моркови был не меньшим, чем в предыдущие годы.

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"Когда морковь стоила дешево, ее покупали больше и потребляли больше. Фактически ее скорее съели. Поэтому сейчас запасов старого урожая на рынке практически не осталось", - отметил Дорошенко.

Причины таких колебаний цен на овощи эксперт видит в неурегулированности рынка. Государство не знает точных объемов урожая различных культур, поэтому неизвестно, сколько надо продавать овощей и когда.

"Мы не знаем, сколько в Украине выращивают моркови и как ее потребляют. Сколько ежемесячно остается от старого урожая. Официальные балансы не соответствуют действительности", - считает эксперт.

Поэтому, по его словам, цена на морковь сначала упала до минимальных отметок, а затем выросла.

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"Мы продаем или быстро и дешево, или дороже и дольше, когда морковь уже покупают фактически поштучно", - говорит эксперт.

По его данным, сейчас на рынке осталась только ранняя морковь нового урожая. Украинские производители продают молодую морковь оптом в среднем от 19 грн за килограмм.

При этом в соседней Польше она стоит дешевле - от 17 грн за килограмм.

Поэтому эксперт не исключает, что морковь в Украину будут импортировать из Польши, а при поступлении нового урожая цены снова упадут.

Ожидается это уже в конце июля.

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