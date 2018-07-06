Почему Порошенко и Дуда разминутся в годовщину Волынской трагедии?
Президент Польши Анджей Дуда 8 июля посетит Волынь, где почтит память жертв Волынской трагедии.
В этот же день в польском селе Сагрынь запланированы торжества при участии президента Украины Петра Порошенко.
По информации BBC News Украина, два президента проведут отдельные мероприятия и не встретятся в этот день.
Ранее СМИ писали о том, что совместные мероприятия планируются. Так почему же они все-таки не состоятся?
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Что говорят в Польше?
По информации сайта польского президента, г-н Дуда посетит Украину в воскресенье, 8 июля.
Там он примет участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской трагедии, почтит память поляков, погибших от УПА.
В этом же сообщении отсутствует информация о каких-либо встречах с руководством Украины.
Польское радио сообщило, что г-н Дуда едет в Украину по приглашению митрополита Луцкого епископа Виталия Скомаровского.
"Среди прочего, Дуда примет участие в святой мессе в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке", - пишет издание.
Волынские СМИ ранее писали, что на 8 июля запланированы совместные мероприятия с участием двух президентов, но официально эту информацию так и не подтвердили.
Планы Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко 8 июля едет в Польшу.
Как сообщили BBC News Украина в администрации украинского президента, делегация отправится в село Сагрынь. Там г-н Порошенко почтит память украинцев, погибших от польской Армии Крайовой в 1944 году.
По информации источника в АП, сначала украинская сторона действительно предлагала полякам провести совместные мероприятия. Киев предлагал озвучить совместное заявление двух президентов об этих событиях с призывом к примирению.
"Но мы получили отказ. Именно поэтому приняли решение организовать отдельные мероприятия с участием президента Украины, который поедет в этот день в Польшу", - говорит источник.
Волынская трагедия
Волынская трагедия - этнический конфликт между украинцами и поляками в 1943 году при участии Украинской Повстанческой Армии и польской Армии Крайовой.
В 2016 году польский Сейм проголосовал за признание Волынской трагедии геноцидом польского народа. В Украине раскритиковали это решение.
"Некорректным" это решение назвали и в украинском парламенте. Там считают, что оно перечеркнуло предыдущие усилия, направленные на примирение двух народов.