Дело Маркива: журналисты Италии судятся против Украины

Копірайт зображення Oles Horodetskyy Image caption Виталий Маркив (справа на скамье) пришел в суд с семьей, сообщил BBC News Украина присутствующий на суде активист

Профсоюзные организации журналистов Италии выдвинули гражданский иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли на Донбассе четыре года назад.

6 июля суд итальянского города Ассизи начал слушания по делу бывшего бойца Нацгвардии, 29-летнего Виталия Маркива.

Его обвиняют в умышленном убийстве фоторепортера Роккелли в мае 2014 возле Славянска Донецкой области.

Во время первого заседания дело по существу не рассматривалось. Следующее заседание назначили на 14 сентября.

6 июля суд решал ряд процессуальных вопросов: согласовывал график судебных заседаний, принимал присягу присяжных, а также давал прессе доступ в зал.

Кроме того, стороне потерпевших разрешили подать гражданский иск против государства Украина с требованием возмещения убытков.

Пострадавших представляет семья журналиста Роккелли, а также профсоюзная Федерация итальянской прессы (FNSI) и областная Ассоциация журналистов Ломбардии (ALG).

Также к стороне обвинения присоединилась основанная Роккелли организация "Чезура", сообщил BBC News Украина присутствовавший на суде председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

На заседание пришли родственники погибшего с адвокатами, а также сам Виталий Маркив с семьей и защитником.

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Виталия Маркива арестовали 30 июня 2017 года в Болонье, и с тех пор он находится в следственном изоляторе.

Как впоследствии выяснилось, он имеет гражданство Украины и Италии. Итальянские законы разрешают двойное гражданство, поэтому он может пользоваться консульской поддержкой с украинской стороны.

По официальным данным, Маркив поехал в Италию в отпуск.

Защита и обвинение

Сторона обвинения утверждает, что Маркив в то время был командиром, знал, что речь идет о журналистах, и целился именно в них.

По информации итальянской прессы, обвинение говорит о большом количестве минометных ударов - до 30, а также о значительной их продолжительности.

В то же время защитник утверждает, что Виталий Маркив в то время был не командиром, а солдатом Нацгвардии, следовательно, не мог отдавать приказов.

Военного защищает известный на Апеннинах юрист Раффаэле делла Валле. Сторона защиты доказывает невиновность Виталия Маркива, в частности, полученными из Украины документами.

Как показывает защита, батальон Маркива не имел в своем распоряжении минометов, а место нахождения было таким, что он не мог видеть подножие горы Карачун, где погибли журналист и переводчик.

Именно поэтому сторона защиты особо настаивает на выезде на место происшествия. Адвокат также считает, что должны быть заслушаны свидетели - боевые товарищи Маркива.

Копірайт зображення AFP Image caption В Украине расследуют гибель итальянского журналиста Андреа Рокелле и его переводчика Андрея Миронова

Свидетели обвинения - французский журналист Уильям Роглон, который уцелел во время обстрела, и два итальянских журналиста, которые якобы общались с Маркивым по телефону.

Уильям Роглон утверждает, что его коллеги погибли из-за применения оружия подразделением украинской Нацгвардии.

У защиты также есть свидетели, но их имена не разглашали.

Позиция Украины

Генпрокуратура Украины настаивает на том, что погибшие журналисты находились на территории, которую контролировали Вооруженные Силы Украины. По данным украинского следствия, журналисты погибли в результате артобстрела со стороны сепаратистов.

Именно в то время, в мае-июне 2014 года, продолжались ожесточенные бои за Славянск и гору Карачун между украинскими военными и боевиками.

О тех событиях известно, в частности, что 24 мая сепаратисты с использованием минометов и гранатометов напали на блокпост Нацгвардии.

В двухчасовом противостоянии погиб нацгвардеец, еще четверо были ранены. Во время обстрела боевики повредили жилые дома и психиатрическую больницу в Славянске.

Именно в этот день возле села Андреевка во время обстрела погибли итальянский журналист и переводчик-росиянинин, а также был ранен французский журналист.

Еще через несколько дней сепаратисты сбили вертолет Нацгвардии, в результате чего погибли 12 военнослужащих, среди них - генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Украинская армия восстановила контроль над Славянском 5 июля 2014.

Официальное заявление министра

Министр внутренних дел Арсен Аваков в мае этого года передал послу Италии в Украине официальное заявление, в котором отметил, что в материалах следствия и многочисленных документах суда используются такие понятия, как "пророссийские повстанцы-сепаратисты", "гражданский конфликт", "парамилитарные подразделения, параллельная армии", "агрессия украинской армии" и другие.

Министр, ссылаясь на нормы международных конвенций, отметил, что речь идет об агрессии России против Украины, которая вынуждена защищать свой суверенитет.

Арсен Аваков отметил, что Андреа Роккелли предупреждали о том, что гора Карачун на тот момент была эпицентром боевых действий.

"Однако вопреки предостережениям, которые заранее были обнародованы посольством Итальянской Республики в Украине, и без какого-либо согласования (аккредитации) с украинской властью, самовольно отправился в это опасное для жизни путешествие, попав в результате под открытый сепаратистами обстрел", - указывает Арсен Аваков в заявлении.

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