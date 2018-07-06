Эксперты о взрыве миномета: "Молот" слишком быстро взяли на вооружение

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Взрыв миномета "Молот", который произошел утром в пятницу и унес жизни троих военных в Ровенской области, уже четвертый за последние годы.

В инцидентах, которые произошли в 2016 и 2017 году при использовании этого же миномета украинского производства, тоже погибли военные.

По инциденту на Ровенском полигоне военная прокуратура уже открыла уголовное производство, "Молот" должны проверить на соответствие техническим условиям, а президент распорядился приостановить его использование на учениях.

Вместе с тем глава "Укроборонпрома" Павел Букин считает, что у Украины пока нет альтернативы минометам "Молот", и посоветовал дождаться результатов расследования.

ВВС News Украина пригласила военных экспертов, чтобы выяснить, что не так с минометом "Молот", который украинская армия взяла на вооружение еще в 2016 году.

"Стрелять должны были дистанционно"

Военный эксперт и журналист Михаил Жирохов говорит, что это вооружение производит киевский завод "Маяк", который "ранее не имел никакого отношения к оборонной сфере".

Кроме того, обычно между испытанием и принятием на вооружение проходит много времени. "Этот миномет был критически необходим украинской армии, и его взяли на вооружение быстрее", - объясняет он.

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По словам эксперта, после первого же случае с этим минометом, в ВСУ решили стрелять из него дистанционно.

"Есть специальное устройство, за которое тянут, и даже если он взрывается, таких жертв не должно быть. Военный расчет должен находиться далеко", - говорит Жирохов.

По его словам, вероятно, имело место нарушение правил техники безопасности. "Это военные учения, кто знает, как там было в полевых условиях", - говорит он.

К тому же эксперт указывает на проблемы с боеприпасами: "Они все имеют срок хранения, который подходит к концу".

"Производители должны отвечать"

Военный эксперт и экс-офицер Генштаба Олег Жданов считает, что этот миномет не стоило принимать на вооружение ВСУ.

По его словам, "Молот" должен пройти серьезные и длительные государственные испытания.

"Миномет, который прошел бы испытание, не должен был так себя вести", - говорит Жданов.

Он добавил, что произошли уже четыре подобных инцидента, унесших жизни 12 человек.

"Ответственность должны понести производители и конструкторы, которые его разрабатывали", - считает эксперт.

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