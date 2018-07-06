Три известных видеоблогера разбились насмерть, упав с водопада

Копірайт зображення High On Life Image caption Фото погибших опубликованы на странице краудфаундинговой платформы GoFundMe

Трое авторов известного Youtube блога о путешествиях погибли в Канаде в результате падения с водопада.

Райкер Гэмбл, Меган Скрепер и Алексей Лях были частью команды блога о путешествиях High On Life.

"Они были самыми активными, доброжелательными, мотивированными и отзывчивыми людьми, которых только можно было встретить", - говорится в заявлении команды блога.

Полиция сообщила, что трое друзей плавали на вершине водопада, потом соскользнули и сорвались с высоты 30 метров.

Другие участники группы, у которых 1,1 млн фолловеров в Instagram и более 500 тысяч подписчиков в YouTube, опубликовали видео в память о погибших и создали фонд памяти, названный их именами.

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Согласно информации AVancouver Sun, трагедия произошла после того, как Меган Скрепер подскользнулась и упала с водопада, а ее друзей снесло потоком воды, когда они пытались ее спасти.

Копірайт зображення Design Pics Inc/REX/Shutterstock Image caption Водопад Шеннон Фоллс очень популярен среди туристов

Жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу High On Life со своим школьным другом Паркером Хизер после продолжительного путешествия 2012 года.

Они решили сделать путешествия и видео о них полноценной работой. Авторы блога часто рекламировали определенные бренды и туристические направления в своих видео.

Райкер Гэмбл в одном из своих постов в Instagram писал, что для получения удовольствия от жизни людям надо учиться у "самих себя молодых".

"Жизнь - это не обязанности, жесткие решения и напряженная работа, а радость и удовлетворение каждым прожитым мгновением", - писал он.

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