Три известных видеоблогера разбились насмерть, упав с водопада
Трое авторов известного Youtube блога о путешествиях погибли в Канаде в результате падения с водопада.
Райкер Гэмбл, Меган Скрепер и Алексей Лях были частью команды блога о путешествиях High On Life.
"Они были самыми активными, доброжелательными, мотивированными и отзывчивыми людьми, которых только можно было встретить", - говорится в заявлении команды блога.
Полиция сообщила, что трое друзей плавали на вершине водопада, потом соскользнули и сорвались с высоты 30 метров.
Другие участники группы, у которых 1,1 млн фолловеров в Instagram и более 500 тысяч подписчиков в YouTube, опубликовали видео в память о погибших и создали фонд памяти, названный их именами.
Согласно информации AVancouver Sun, трагедия произошла после того, как Меган Скрепер подскользнулась и упала с водопада, а ее друзей снесло потоком воды, когда они пытались ее спасти.
Жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу High On Life со своим школьным другом Паркером Хизер после продолжительного путешествия 2012 года.
Они решили сделать путешествия и видео о них полноценной работой. Авторы блога часто рекламировали определенные бренды и туристические направления в своих видео.
Райкер Гэмбл в одном из своих постов в Instagram писал, что для получения удовольствия от жизни людям надо учиться у "самих себя молодых".
"Жизнь - это не обязанности, жесткие решения и напряженная работа, а радость и удовлетворение каждым прожитым мгновением", - писал он.