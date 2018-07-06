Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антуан Гризманн забил решающий гол в матче

Франция обыграла Уругвай в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0.

На 40-й минуте счет в игре открыл Рафаэль Варан, а на 61-й минуте еще один гол в ворота Уругвая забил французский форвард Антуан Гризманн.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Бразилия - Бельгия. Встреча пройдет 6 июля.

Полуфинал с участием Франции пройдет 10 июля.

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