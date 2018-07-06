Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2018
- 6 июля 2018
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Франция обыграла Уругвай в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу.
Встреча прошла в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0.
На 40-й минуте счет в игре открыл Рафаэль Варан, а на 61-й минуте еще один гол в ворота Уругвая забил французский форвард Антуан Гризманн.
В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Бразилия - Бельгия. Встреча пройдет 6 июля.
Полуфинал с участием Франции пройдет 10 июля.