Сенцов о 51 дне голодовки: чувствую нормально

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Украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо из колонии российского города Лабытнанги о том, как он чувствует себя после полутора месяцев голодовки.

Режиссер адресовал письмо украинской актрисе Римме Зюбиной, которая обнародовала его в Facebook.

"Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - говорится в письме, датированным 3 июля.

(Дальше речь идет о постановке пьесы "Номера").

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он хочет привлечь внимание к судьбе граждан Украины, удерживаемых по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма.

Режиссер просит актрису не удивляться тому, что письма от него идут так долго.

"Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы", - написал Олег Сенцов.

По его словам, обычные бумажные письма из Украины идут месяц, столько же обратно и часто теряются.

Также он рассказал, что в лагерь очень сложно пробиться со звонком, на весь лагерь один автомат для звонков из-за рубежа. Олег Сенцов не уверен, что такой звонок ему позволят.

Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан недавно встретилась с ним в колонии. "Он держится, очень похудел, за время голодовки потерял 15 кг и очень постарел", - рассказала она ВВС News Украина о своем визите.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в конце июня заявляла, что Олег Сенцов "получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами, в весе он не теряет, а набрал, у него нет проблем с зубами".

Дело о терроризме

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В августе 2015 года суд в России признал Сенцова виновным в создании террористической организации и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу был приговорен к 10 годам тюрьмы активист Александр Кольченко.

Сенцова и Кольченко обвинили в подготовке террористических актов в Крыму весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.

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Сами осужденные считают дело против себя политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов отмечал, что его после ареста били и пытали сотрудники ФСБ, требуя признания.

Правозащитные организации считают Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. Украина требует их немедленно освободить.

Многочисленные акции в поддержку Олега Сенцова проходят в украинских городах и во многих странах мира.

Одна из таких акций прошла 2 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский". Ее посетили около тысячи человек. Ее участники развернули на трибунах баннер "Олег Сенцов, Украина с тобой" и зажгли на его фоне пиротехнические средства.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова безуспешно пыталась встретиться с Олегом Сенцов в России - ее не пустили в колонию, где находится украинский режиссер. Она заявила о готовности Украины обменять 23 осужденных россиян на украинских заключенных в России.

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