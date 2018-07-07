Венки и костры: как в Украине праздновали Ивана Купалу

В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечали праздник Ивана Купалы. Праздник летнего солнцестояния у восточных славян, который совпадает у православных христиан с днем рождества святого Иоанна Крестителя.

Копірайт зображення unian Image caption В Киеве, на территории музея народной архитектуры и быта "Пирогово", совершались обряды по случаю праздника

Молодые люди на Ивана Купалу прыгают через костер, девушки плетут венки и пускают их на воду.

В некоторых случаях православная церковь осуждает празднование этого языческого праздника, называя его днем "узаконенного разврата". Так, в одном из заявлений Днепропетровской епархии УПЦ КП от 2017 года, говорилось о том, что изначально праздник Иван Купалы сопровождался массовыми оргиями.

"Где гарантия, что через несколько лет люди не узнают о его полном "сценарии" и не начнут воспроизводить его?" - заявляли в церкви.

Копірайт зображення unian Image caption Прыжки через костер - традиционная забава, которая символизирует очищение

На Ивана Купалу ссжигают чучело Мары или Марены - воплощение смерти или Купайла - языческого бога плодородия и молодости.

Копірайт зображення unian Image caption Люди ссжигают чучело Мары или Марены

Копірайт зображення unian Image caption На Ивана Купалу плетут венки. Почти в каждом регионе Украины венок имел свое название: венок, чильце, лубок, коробуля, теремок

К числу наиболее древних и простых венков относят свитые. Их изготавливали из живых или искусственных цветов: барвинка, васильков, клевера, ромашек, бархатцев, георгин, пионов.

Копірайт зображення unian

Украинский историк Агатангел Крымский описывал традиции купальской ночи так: "... парни и девчата берут венки, заходят в воду осторожно, чтобы не замутить, и пускают. А сами выходят на берег и, подшучивая, смотрят, куда веночек поплывет.

Копірайт зображення unian Image caption Девушки гадали по венкам, которые пускали по воде

"Куда плывет - в тот край девушка замуж выйдет", - описывал историк традиции.

Копірайт зображення unian Image caption Во Львове Купалу праздновали в парке "Ореховая роща"

Существует народная легенда о цветке папоротника, который цветет раз в год в ночь на Ивана Купалу.

По словам Агатангела Крымского, есть поверье, что каждый, кто сорвет этот цветок, приобретет магическую силу и сможет предсказывать будущее, научиться понимать язык птиц, растений и животных, а так же сможет стать невидимым для человеческих глаз. Цветок способен открывать любые замки, железные запоры и двери, поможет обнаружить зарытые в землю клады.

...Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram