Венки и костры: как в Украине праздновали Ивана Купалу
В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечали праздник Ивана Купалы. Праздник летнего солнцестояния у восточных славян, который совпадает у православных христиан с днем рождества святого Иоанна Крестителя.
Молодые люди на Ивана Купалу прыгают через костер, девушки плетут венки и пускают их на воду.
В некоторых случаях православная церковь осуждает празднование этого языческого праздника, называя его днем "узаконенного разврата". Так, в одном из заявлений Днепропетровской епархии УПЦ КП от 2017 года, говорилось о том, что изначально праздник Иван Купалы сопровождался массовыми оргиями.
"Где гарантия, что через несколько лет люди не узнают о его полном "сценарии" и не начнут воспроизводить его?" - заявляли в церкви.
На Ивана Купалу ссжигают чучело Мары или Марены - воплощение смерти или Купайла - языческого бога плодородия и молодости.
К числу наиболее древних и простых венков относят свитые. Их изготавливали из живых или искусственных цветов: барвинка, васильков, клевера, ромашек, бархатцев, георгин, пионов.
Украинский историк Агатангел Крымский описывал традиции купальской ночи так: "... парни и девчата берут венки, заходят в воду осторожно, чтобы не замутить, и пускают. А сами выходят на берег и, подшучивая, смотрят, куда веночек поплывет.
"Куда плывет - в тот край девушка замуж выйдет", - описывал историк традиции.
Существует народная легенда о цветке папоротника, который цветет раз в год в ночь на Ивана Купалу.
По словам Агатангела Крымского, есть поверье, что каждый, кто сорвет этот цветок, приобретет магическую силу и сможет предсказывать будущее, научиться понимать язык птиц, растений и животных, а так же сможет стать невидимым для человеческих глаз. Цветок способен открывать любые замки, железные запоры и двери, поможет обнаружить зарытые в землю клады.