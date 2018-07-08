Развлечение не для слабонервных: в Испании стартовал фестиваль быков
В испанской Памплоне стартовал известный фестиваль быков.Пять человек уже получили ранения.
Фестиваль начался вечером в субботу - этот день мероприятия всегда самый опасный.
В тот же день, по информации Красного Креста, один из быков проколол рогами человека, еще четверо получили различные травмы от падений.
Расстояние забега - 875 метров, он длится примерно две с половиной минуты. В мероприятии принимают участие около 2 тыс. человек.
По данным властей Памплоны, ежегодно во время фестиваля сотни людей получают травмы и мало кто обращается за лечением.
Самый распространенные повреждения - падения и царапины.
С 1910 года, когда стартовал фестиваль, погибли 16 человек. Самыми трагическими были 1947 и 1980 годы, когда умерли по двое участников.
Последняя смерть на этом мероприятии была зафиксирована в 2009 году.
Большинство бегунов на фестивале - мужчины, женщинам разрешили участвовать с 1974 года.
В этом году фестиваль проходит на фоне акций протеста против сексуального насилия в отношении женщин.