Таиланд: первых двух детей вывели из пещеры
Спасатели успешно подняли на поверхность по меньшей мере двух мальчиков из группы подростков, которые вместе с футбольным тренером оказались в ловушке в пещере в Таиланде две недели назад.
Спасательная операция началась в воскресенье утром - на такой опасный шаг пошли из-за риска возможного затопления места, где оказались 12 подростков и один взрослый.
Детей выводят из пещеры группами и пока неясно, сколько продлится операция. Перед ее началом их научили пользоваться оборудованием для дайвинга, однако у мальчиков нет никакого опыта погружения.
Первая часть пути на поверхность - самая сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду.
По плану, дети должны отдохнуть в пещере, которая служила базой для спасателей, после чего им предстоит преодолеть менее сложный участок пути.
Операция началась в 10 утра по местному времени (6:00 по Киеву). Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры к 21 часу по местному времени (17:00 по Киеву).
После этого они сразу поедут в больницу на обследование.
В операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пятеро тайских, также среди спасателей - пятеро "морских котиков".
Сначала допускали, что группа может провести там несколько месяцев. Однако утром в воскресенье руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что условия идеальны для эвакуации.
"Сейчас и в следующие три или четыре дня, условия идеальны (для эвакуации. - Ред.) в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков", - заявил Наронгсак.
Спасатели опасаются, что вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.
Журналистам и всем, кто не участвует в спасении детей, было сказано покинуть территорию возле пещеры.
Ранее стало известно, что застрявшие в подземной пещере дети научились погружаться под воду с аквалангистским оборудованием.
Нехватка кислорода в пещере и угроза проливных дождей вынуждают спасателей торопиться, сообщил губернатор в субботу. В то же время высказывались предположения, что детям придется провести в пещере несколько месяцев.
Кто эти дети?
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.
Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.
Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.
Все 13 человек живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять суток в темноте и без продовольствия.
Группе начали доставлять еду, кислородные балоны и другие припасы.
Во время опеации погиб дайвер - бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.
К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.