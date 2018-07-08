Таиланд: первых двух детей вывели из пещеры

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подросткам от 11 до 17 лет - вместе с тренером они оказались в пещере 23 июня

Спасатели успешно подняли на поверхность по меньшей мере двух мальчиков из группы подростков, которые вместе с футбольным тренером оказались в ловушке в пещере в Таиланде две недели назад.

Спасательная операция началась в воскресенье утром - на такой опасный шаг пошли из-за риска возможного затопления места, где оказались 12 подростков и один взрослый.

Детей выводят из пещеры группами и пока неясно, сколько продлится операция. Перед ее началом их научили пользоваться оборудованием для дайвинга, однако у мальчиков нет никакого опыта погружения.

Первая часть пути на поверхность - самая сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду.

По плану, дети должны отдохнуть в пещере, которая служила базой для спасателей, после чего им предстоит преодолеть менее сложный участок пути.

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Операция началась в 10 утра по местному времени (6:00 по Киеву). Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры к 21 часу по местному времени (17:00 по Киеву).

После этого они сразу поедут в больницу на обследование.

В операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пятеро тайских, также среди спасателей - пятеро "морских котиков".

Сначала допускали, что группа может провести там несколько месяцев. Однако утром в воскресенье руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что условия идеальны для эвакуации.

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"Сейчас и в следующие три или четыре дня, условия идеальны (для эвакуации. - Ред.) в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков", - заявил Наронгсак.

Спасатели опасаются, что вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.

Журналистам и всем, кто не участвует в спасении детей, было сказано покинуть территорию возле пещеры.

Ранее стало известно, что застрявшие в подземной пещере дети научились погружаться под воду с аквалангистским оборудованием.

Нехватка кислорода в пещере и угроза проливных дождей вынуждают спасателей торопиться, сообщил губернатор в субботу. В то же время высказывались предположения, что детям придется провести в пещере несколько месяцев.

Кто эти дети?

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Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.

Все 13 человек живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять суток в темноте и без продовольствия.

Группе начали доставлять еду, кислородные балоны и другие припасы.

Во время опеации погиб дайвер - бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.

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