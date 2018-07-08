В ДТП в России погибли украинцы

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В результате ДТП в российском городе Орле погибли двое украинцев, еще четверо - травмированы. Информацию об этом подтвердил представитель украинского МИД Василий Кирилич.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в городе Орле произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины", - рассказал заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, которого цитирует агентство УНИАН.

По его словам, пострадавших доставили в больницу, консульство оказывает им помощь.

Консул также работает с родными погибших относительно перевозки тел.

Российские СМИ сообщили, что авария произошла на объездной дороге Орла, где микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Передают также, что погибшие - мужчина и женщина. Других подробностей о них пока нет.

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