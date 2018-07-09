"Беспрецедентное" наводнение в Японии унесло жизни более 100 человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Затопленные дома в префектуре Окаяма

По меньшей мере 100 человек погибло и еще более 50 пропало без вести в результате наводнений и оползней в западной части Японии. Уровень воды поднимался так быстро, что некоторые люди не успевали выбраться из дома. Некоторые были заживо погребены под слоем воды и грязи.

Большинство жертв зарегистрировано в префектуре Хиросима, где с четверга не прекращаются проливные дожди. От наводнения пострадали сотни домов, около полутора миллионов жителей получили от властей приказ покинуть свои жилища в интересах безопасности. Еще три миллиона получили рекомендации властей об эвакуации.

"Мы еще никогда не наблюдали таких сильных дождей, - заявил на пресс-конференции представитель Японского метеорологического агентства (JMA), - сложившаяся ситуация крайне опасна".

Власти Японии говорят, что потенциально это наводнение может стать самым сильным стихийным бедствием за многие десятилетия.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абе, спасатели вступили в гонку со временем в попытке спасти и эвакуировать пострадавших.

Копірайт зображення PA Image caption Сильнее всего от наводнения пострадала Хиросима

Правительство Японии учредило экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, который управляет действиями 54 тыс. спасателей, пожарных , военных и полицейских, направленных в наиболее пострадавшие районы на юго-западе и западе страны.

Настоящий потоп

Дожди начались в конце прошлой недели, когда к сезонному дождевому фронту присоединились осадки ослабевающего тайфуна.

Потоки влажного теплого воздуха со стороны Тихого океана усилили эффект, создав погодные условия, близкие к тем, что ровно год назад вызвали наводнение на юго-западе Японии и привели к гибели десятков людей. По данным JMA, дождевой фронт слишком долго оставался на одном месте.

Копірайт зображення AFP Image caption Многие дороги разрушены в результате оползней

Сейчас в ряде районов дожди прекратились, и вода стала спадать. В пятницу было частично восстановлено движение скоростных поездов, однако в четверти японских префектур остается в силе предупреждение о возможных оползнях.

В трех префектурах острова Сикоку в понедельник ожидается до 300 мм осадков, а в городе Мотояма в 600 км от Токио в ночь с пятницы на субботу выпало 583 мм осадков.

Копірайт зображення PA Image caption В спасательных операциях в Японии принимает участие армия, полиция и пожарные

Хотя власти Японии всегда пристально следят за прогнозами погоды и заранее предупреждают жителей о грозящей опасности, плотность застройки в стране так высока, а в горной местности построено так много жилья, что любое стихийное бедствие грозит обернуться трагедией.

Отчасти специалисты винят в этом послевоенную политику правительства, когда было разрешено вырубить старые леса на многих горных участках.

Вырубки засадили новыми деревьями, корни которых не способны эффективно удерживать почву во время наводнений, что приводит к оползням.

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