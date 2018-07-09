В Африке закончилась война, длившаяся 20 лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Накануне подписания декларации в Риме прошла совместная демонстрация эфиопской и эритрейской диаспор, которые радовались примирению

Лидеры Эфиопии и Эритреи подписали декларацию, которая провозглашает, что "состояние войны между двумя странами закончилось".

Так завершился один из самых кровавых межгосударственных конфликтов в Африке.

Премьер Эфиопии Абий Ахмед и президент Эфиопии Исайяс Афеверки заявили о подписании декларации во время встречи в понедельник.

Лидеры стран согласились с тем, что "началась новая эра мира и дружбы". Об этом сообщил в Twitter министр информации Эритреи Йеманэ Гебре Мескель.

Копірайт зображення @hawelti Image caption Премьер Эфиопии Абий Ахмед (слева) и президент Эфиопии Исайяс Афеверки

Эритрея - бывшая итальянская колония, которую в 1941 году освободили от итальянских войск британцы. В 1952 году они передали ее в состав Эфиопии.

На территории Эритреи не прекращалась партизанская война против эфиопского правительства, и в 1993 году после поражения эфиопского коммунистического режима страна получила независимость.

Вскоре отношения двух стран испортились, что было ударом по эфиопской экономике - местные предприятия вели торговлю через эритрейские порты.

В мае 1998 года Эритрея начала войну против Эфиопии за спорные территории в приграничном регионе Бадме.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В течение 20 лет пограничные районы Эритреи и Эфиопии были зоной противостояния

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жертвами войны стали десятки тысяч людей с обеих сторон

Копірайт зображення Getty Images Image caption Десятки тысяч гражданских стали беженцами

Активные бои в регионе продолжались более двух лет, до июня 2000 года, и унесли десятки тысяч жизней с обеих стран. Эритрейский президент Исайяс Афеворк признал гибель 19 000 эритрейских солдат во время войны. Согласно оценкам International Crisis Group, количество жертв с обеих сторон составляла 70-100 тысяч человек.

Мирный договор между двумя странами, заключенный в декабре 2000 года при посредничестве Алжира, так и не был реализован.

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