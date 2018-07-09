Вукоевича исключили из состава делегации на ЧМ за "Славу Украине"
Хорватский футбольный союз отстранил от работы на ЧМ-2018 члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича из-за видео со словами "Слава Украине!".
Вукоевич лишен аккредитации на турнир и больше не входит в состав хорватской делегации, сообщает Федерация футбола Хорватии.
7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. Позже игрок сборной Хорватии Домагой Вида и селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич записали и выложили в Instagram видео.
"Это победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед", - воскликнул Вукоевич.
Впоследствии дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, так как усмотрел в его обращении политический жест. Вукоевича же предупредил хорватский футбольный союз.