Вукоевича исключили из состава делегации на ЧМ за "Славу Украине"

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Хорватский футбольный союз отстранил от работы на ЧМ-2018 члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича из-за видео со словами "Слава Украине!".

Вукоевич лишен аккредитации на турнир и больше не входит в состав хорватской делегации, сообщает Федерация футбола Хорватии.

7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. Позже игрок сборной Хорватии Домагой Вида и селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич записали и выложили в Instagram видео.

"Это победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед", - воскликнул Вукоевич.

Впоследствии дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, так как усмотрел в его обращении политический жест. Вукоевича же предупредил хорватский футбольный союз.

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