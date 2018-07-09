Победитель Золотого Букера: "Это не лучшая книга"

Копірайт зображення PA Image caption Майкл Ондатже не считает свою книгу лучшей в коротком списке

Золотую Букеровскую премию получила книга "Английский пациент" Майкла Ондатже.

Победителя объявили на праздновании 50-летия Букеровской премии (The Man Booker Prize).

Из 51 ее лауреата судьи выбрали по одному кандидату из каждого десятилетия. А лучшего из этого короткого списка определили публичным голосованием.

Ондатже получил Букеровскую премию в 1992 году.

Судья Камила Шамзи сказала, что это "тот редкий роман, который проникает прямо в душу".

Сам писатель, получая награду, сказал: "Я ни на секунду не верю, что это лучшая книга в этом списке - или любом другом, созданном из букеровских романов".

Он также добавил, что на результаты "возможно, несколько повлияла" оскароносная экранизация, в которой снялись Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош и Кристен Скотт Томас.

В 2008 году "Букер" также определил лучшую книгу за 40 лет своего существования.

Тогда награду получили "Дети полуночи" Салмана Рушди.

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