Победитель Золотого Букера: "Это не лучшая книга"
Золотую Букеровскую премию получила книга "Английский пациент" Майкла Ондатже.
Победителя объявили на праздновании 50-летия Букеровской премии (The Man Booker Prize).
Из 51 ее лауреата судьи выбрали по одному кандидату из каждого десятилетия. А лучшего из этого короткого списка определили публичным голосованием.
Ондатже получил Букеровскую премию в 1992 году.
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Судья Камила Шамзи сказала, что это "тот редкий роман, который проникает прямо в душу".
Сам писатель, получая награду, сказал: "Я ни на секунду не верю, что это лучшая книга в этом списке - или любом другом, созданном из букеровских романов".
Он также добавил, что на результаты "возможно, несколько повлияла" оскароносная экранизация, в которой снялись Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош и Кристен Скотт Томас.
В 2008 году "Букер" также определил лучшую книгу за 40 лет своего существования.
Тогда награду получили "Дети полуночи" Салмана Рушди.