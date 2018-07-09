Саммит Украина-ЕС: о чем вспомнили в итоговом заявлении, а о чем - нет

Копірайт зображення Прес-служба президента України

Евросоюз признает европейские стремления Украины, осуждает "агрессию российской армии" и призывает Москву освободить украинских политзаключенных.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе 9 июля.

Украину на этой встрече представлял президент Петр Порошенко, ЕС - президент Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Накануне встречи были опасения, что Венгрия может заблокировать принятие совместной декларации подобно тому, как это сделали на прошлогоднем саммите Нидерланды.

О чем заявление?

В упомянутом документе ЕС приветствовал стремление Украины развивать дальнейшее сотрудничество в цифровой, энергетической и таможенной сферах.

Кроме того, в документе содержится формулировка об осуждении "акта агрессии со стороны вооруженных сил России" против Украины с 2014 года. На этой формулировке настаивал Киев.

ЕС в очередной раз заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

Также Брюссель приветствует реформы Украины в экономической, антикоррупционной и сфере безопасности. Там ожидают, что Антикоррупционный суд заработает до конца года.

В заявлении поименно вспоминают украинцев, которых ЕС и Украина призывают освободить из российских тюрем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption ЕС и Украина призвали Россию освободить всех незаконно задержанных украинских граждан

Кроме того, участники саммита призвали Россию взять на себя ответственность за трагедию самолета МН-17 и сотрудничать со следствием для наказания виновных.

Впрочем, это заявление не содержит осуждения проекта газопровода "Северный поток-2", по которому Россия планирует транспортировать голубое топливо в Германию, а оттуда - в другие европейские страны в обход Украины.

По данным источника BBC News Украина в украинской власти, Киев настаивал, чтобы в тексте итогового заявления такая формулировка была.

17 июля в Берлине должна состояться встреча ЕС, Украины и России, на которой стороны будут говорить о заключении нового российско-украинского газового соглашения и сохранении транзита российских углеводородов через украинскую территорию.

Как рассказал BBC News Украина глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, на ней вопрос "Северного потока-2" также не будет обсуждаться.

Германия уже начала строительство своего участка этого газопровода. Швеция и Финляндия позволили прокладывать его в своих исключительных экономических зонах.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Президент Украины на всех международных встречах поднимает вопрос введения миротворцев на Донбасс

Еще один принципиальный для Украины вопрос - международная миротворческая миссия на Донбассе.

Хьюг Мингарелли накануне саммита сообщил, что об этом европейские лидеры должны говорить с украинским президентом в Брюсселе.

Однако в совместной декларации саммита этот вопрос не упоминается.

Заявление по итогам

Дональд Туск произнес вступительное слово на пресс-конференции на украинском языке.

По его словам, украинская власть провела уже много реформ, в частности приняла закон об Антикоррупционном суде.

"Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины", - сказал он и добавил, что ждет принятия необходимых изменений в этот закон.

Также, по словам Туска, Брюссель ждет выполнения Минских соглашений и "отмечает ответственность России за войну на Востоке Украины".

В конце выступления Туск призвал Украину и Польшу не ссориться из-за исторических событий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Туск считает, что украинцы и поляки должны найти новый подход в отношениях

"Независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависит от отношений между Киевом и Варшавой", - считает президент Европейского совета, который является поляком.

Он призвал обе страны к новому подходу в отношениях и "позитивному мышлению".

Петр Порошенко в свою очередь отметил важность саммита, поскольку он является последним перед парламентскими и президентскими выборами в Украине.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Украини Image caption Петр Порошенко заявил, что на встрече согласовали дальнейшую евроинтеграцию Украины

По его словам, на встрече согласовали дальнейшую интеграцию Украины в ЕС.

"Мы смогли суммировать общие достижения, их очень много. Сегодня мы сделали невозможное", - сказал президент Украины.

Он поблагодарил ЕС за поддержку в сложные для Украины времена.

Хотя в совместном заявлении саммита нет упоминания о "Северном потоке - 2", Петр Порошенко и Дональд Туск вспомнили о нем на пресс-конференции.

Они раскритиковали его и заявили о необходимости его остановить.

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