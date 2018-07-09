Саммит Украина-ЕС: о чем вспомнили в итоговом заявлении, а о чем - нет
Евросоюз признает европейские стремления Украины, осуждает "агрессию российской армии" и призывает Москву освободить украинских политзаключенных.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе 9 июля.
Украину на этой встрече представлял президент Петр Порошенко, ЕС - президент Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Накануне встречи были опасения, что Венгрия может заблокировать принятие совместной декларации подобно тому, как это сделали на прошлогоднем саммите Нидерланды.
О чем заявление?
В упомянутом документе ЕС приветствовал стремление Украины развивать дальнейшее сотрудничество в цифровой, энергетической и таможенной сферах.
Кроме того, в документе содержится формулировка об осуждении "акта агрессии со стороны вооруженных сил России" против Украины с 2014 года. На этой формулировке настаивал Киев.
ЕС в очередной раз заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.
Также Брюссель приветствует реформы Украины в экономической, антикоррупционной и сфере безопасности. Там ожидают, что Антикоррупционный суд заработает до конца года.
В заявлении поименно вспоминают украинцев, которых ЕС и Украина призывают освободить из российских тюрем.
Кроме того, участники саммита призвали Россию взять на себя ответственность за трагедию самолета МН-17 и сотрудничать со следствием для наказания виновных.
Впрочем, это заявление не содержит осуждения проекта газопровода "Северный поток-2", по которому Россия планирует транспортировать голубое топливо в Германию, а оттуда - в другие европейские страны в обход Украины.
По данным источника BBC News Украина в украинской власти, Киев настаивал, чтобы в тексте итогового заявления такая формулировка была.
17 июля в Берлине должна состояться встреча ЕС, Украины и России, на которой стороны будут говорить о заключении нового российско-украинского газового соглашения и сохранении транзита российских углеводородов через украинскую территорию.
Как рассказал BBC News Украина глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, на ней вопрос "Северного потока-2" также не будет обсуждаться.
Германия уже начала строительство своего участка этого газопровода. Швеция и Финляндия позволили прокладывать его в своих исключительных экономических зонах.
Еще один принципиальный для Украины вопрос - международная миротворческая миссия на Донбассе.
Хьюг Мингарелли накануне саммита сообщил, что об этом европейские лидеры должны говорить с украинским президентом в Брюсселе.
Однако в совместной декларации саммита этот вопрос не упоминается.
Заявление по итогам
Дональд Туск произнес вступительное слово на пресс-конференции на украинском языке.
По его словам, украинская власть провела уже много реформ, в частности приняла закон об Антикоррупционном суде.
"Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины", - сказал он и добавил, что ждет принятия необходимых изменений в этот закон.
Также, по словам Туска, Брюссель ждет выполнения Минских соглашений и "отмечает ответственность России за войну на Востоке Украины".
В конце выступления Туск призвал Украину и Польшу не ссориться из-за исторических событий.
"Независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависит от отношений между Киевом и Варшавой", - считает президент Европейского совета, который является поляком.
Он призвал обе страны к новому подходу в отношениях и "позитивному мышлению".
Петр Порошенко в свою очередь отметил важность саммита, поскольку он является последним перед парламентскими и президентскими выборами в Украине.
По его словам, на встрече согласовали дальнейшую интеграцию Украины в ЕС.
"Мы смогли суммировать общие достижения, их очень много. Сегодня мы сделали невозможное", - сказал президент Украины.
Он поблагодарил ЕС за поддержку в сложные для Украины времена.
Хотя в совместном заявлении саммита нет упоминания о "Северном потоке - 2", Петр Порошенко и Дональд Туск вспомнили о нем на пресс-конференции.
Они раскритиковали его и заявили о необходимости его остановить.