В Британии крестят принца Луи

Копірайт зображення PA

В Британии началась церемония крещения маленького принца Луи.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп не присутствуют на этом событии - в Букингемском дворце заверили, что не из-за проблем с здоровьем.

Копірайт зображення PA

Принца, которому 11 недель, крестит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Церемония проходит в королевской часовне дворца святого Джеймса.

На видео, которое разместил Кенсингтонский дворец в Twitter, видно, как Кейт держит Луи. Он спокойно спит на ее руках.

Копірайт зображення PA

Она описала состояние своего сына как очень расслабленное и спокойное, и сказала, улыбаясь: "Я надеюсь, он таким и останется".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram