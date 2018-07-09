В Британии крестят принца Луи
В Британии началась церемония крещения маленького принца Луи.
Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп не присутствуют на этом событии - в Букингемском дворце заверили, что не из-за проблем с здоровьем.
Принца, которому 11 недель, крестит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Церемония проходит в королевской часовне дворца святого Джеймса.
На видео, которое разместил Кенсингтонский дворец в Twitter, видно, как Кейт держит Луи. Он спокойно спит на ее руках.
Она описала состояние своего сына как очень расслабленное и спокойное, и сказала, улыбаясь: "Я надеюсь, он таким и останется".