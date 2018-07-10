Смертоносные ливни в Японии: 126 погибших, 2 млн эвакуированных

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последнее подобное наводнение произошло в стране в 1982 году. Тогда погибли около 300 человек

По меньшей мере 126 человек погибли из-за вызванных сильными ливнями наводнений и оползней в западной Японии, сообщает правительство страны.

Это самое смертоносное наводнение в Японии за последние 30 лет.

Спасатели пытаются найти уцелевших в массивах грунта, сместившихся из-за дождей. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

Копірайт зображення AFP Image caption В Японии работают 70 тыс. спасателей

Из-за вышедших из берегов рек эвакуировали около двух миллионов человек.

"Я попросил свою семью приготовиться к худшему", - говорит 38-летний Косуке Кёхара, который разыскивает свою сестру и двух ее сыновей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Потоки воды и оползни переворачивают автомобили, разрушают дома

Премьер страны Синзо Абэ из-за затопления страны отменил свои зарубежные поездки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Затоплены тысячи домов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Власти предупреждают о возможных новых дождях и оползнях

Для некоторых наиболее пострадавших районов, включая префектуру Окаяма, угроза наводнения все еще присутствует.

Однако в течение ближайших дней ожидается более спокойная погода, что, вероятно, поможет спасателям.

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