Смертоносные ливни в Японии: 126 погибших, 2 млн эвакуированных
По меньшей мере 126 человек погибли из-за вызванных сильными ливнями наводнений и оползней в западной Японии, сообщает правительство страны.
Это самое смертоносное наводнение в Японии за последние 30 лет.
Спасатели пытаются найти уцелевших в массивах грунта, сместившихся из-за дождей. Десятки людей считаются пропавшими без вести.
Из-за вышедших из берегов рек эвакуировали около двух миллионов человек.
"Я попросил свою семью приготовиться к худшему", - говорит 38-летний Косуке Кёхара, который разыскивает свою сестру и двух ее сыновей.
Премьер страны Синзо Абэ из-за затопления страны отменил свои зарубежные поездки.
Для некоторых наиболее пострадавших районов, включая префектуру Окаяма, угроза наводнения все еще присутствует.
Однако в течение ближайших дней ожидается более спокойная погода, что, вероятно, поможет спасателям.